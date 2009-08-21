Eşcinsel babayı 16 yaşındaki kızı ihbar etti

Bursa’da eşcinsel H.A. (44), kendisiyle birlikte olmayı önerdiği erkeklere zihinsel engelli eşini peşkeş çekti. Çiftin kızı M.A. (16), eve gelen erkeklerin kendisine de sarkıntılıkta bulunup elle taciz etmeleri üzerine polise giderek şikayetçi oldu.



Eşcinsel baba H.A. ile anne 39 yaşındaki H.A. ve kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen M.M. (44), M.T. (59), O.Ç. (30) ve N.Ş. (60) polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi’nde oturan SSK emeklisi H.A., kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye ikna edemediği kişilere zihinsel engelli eşini peşkeş çekti.



Eve gelerek, eşcinsel baba ve engelli anneyle ilişkiye giren kişiler, iddiaya göre çiftin kızları M.A.'ya da elle tacizde bulundu. Bu durumu kabullenemeyen küçük kız, polise gidip olayı anlattı. Harekete geçen polis ekipleri eve yaptıkları baskında eşcinsel baba H.A. zihinsel engelli anne H.A. ile genç kızı taciz ettikleri öne sürülen M.M., M.T., O.Ç. ve N.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.