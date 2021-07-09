Escar Filo Kiralama halka arz oluyor; gelirler şirketin büyümesi için kullanılacak

Araç kiralama firması Escar’ın 7-8 Temmuz'daki halka arz sürecini, İnfo Yatırım yönetiyor.

Escar paylarının yüzde 20,26'lık bölümünü halka arz ediyor.

Escar, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 70’i ile şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filosunu geliştirmeyi, kalan kısmıyla da finansal borçlarını ödeyerek işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Sadece uzun dönemli araç kiralama yapan Escar, toplam 4.300 araçlık filosuyla 210 kurumsal müşteriye hizmet veriyor.

7-8 Temmuz'da bireysel yatırımcıları ve eşit dağıtımı ön plana çıkaran “Borsa'da Satış” yöntemiyle halka arz edilen Escar'ın payları 15,00 TL'den satılıyor.

İnfo Yatırım aracılığında "En iyi gayret" yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 165 milyon TL olması bekleniyor.

Şirket tarafından bir yıl, ortaklar tarafından ise 6 ay satmama taahhüdünün uygulanacağı halka arzda, geri alım emri taahhüdü de veriliyor. Şirket, dağıtılabilir karının nakit ve bedelsiz pay olarak dağıtılmasını da öngörüyor.