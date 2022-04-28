Eşber Yağmurdereli, sekiz yıl sonra açılan “terör örgütünün propagandası” davasında beraat etti

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Avukat Eşber Yağmurdereli hakkında “terör örgütünün propagandasını yapma” suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verildi. Yağmurdereli, Türkiye Cumhuriyeti’nin “demokrasi ve hukuk devleti idealini gerçekleştiremediğini” söyledi. Avukat Taylan Tanay, Yağmurdereli’nin “ifade hürriyeti” kapsamında bulunduğunu vurguladığı sözlerinin, açıklandıktan sekiz yıl sonra dava konusu yapılmasının “hukuksal değil siyasal saiklerle hareket edidiğini gösterdiğini” dile getirdi.



Yağmurdereli, 2013 yılında Paris ve 2015’de Van’da katıldığı toplantılardaki sözleri nedeniyle terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanıyordu.





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, sanatçılar Suavi ve Menderes Samancılar, yazar Erdoğan Aydın da duruşmayı izledi

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, müzisyen Suavi, oyuncu Menderes Samancılar, yazar Erdoğan Aydın, çok sayıda gazeteci ve yazar takip etti.



Duruşmada söz alan savcı, önceki mütalaasını tekrar ederek Eşber Yağmurdereli’nin 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2 ve TCK 43. Maddesi uyarınca cezalandırmasını talep etti.



İlk sözü alan Eşber Yağmurdereli’nin avukatı Taylan Tanay, “müvekkilinin bir aydın olarak toplumsal ve siyasal meselelerle ilgili görüşlerini uzun yıllardır kamuoyuyla paylaştığını, bu davadan sonra da paylaşmaya devam edeceğini, ifade hürriyeti kapsamında kalan bu beyanlarının örgüt propagandası olarak kabul edilemeyeceğini, beyanların açıklandıktan tam sekiz yıl sonra dava konusu yapılmış olmasının hukuksal değil siyasal sakilerle hareket edildiğini gösterdiğini” vurguladı. Tanay, “Yağmurdereli’nin kişiliği, konumu, sözlerin söylendiği yer ve zaman birlikte değerlendirildiğinde beraat kararı verilmesi gerektiğini” söyledi.



Duruşmada son sözü sorulan Eşber Yağmurdereli, savunmasında “Cumhuriyet’in 100 yıl önce kurulurken aydınlanma, insan haklarına ve demokrasiye ulaşma hedefini önüne koyduğunu, toplumsal olarak dönüşümünü sağlamasına rağmen, demokrasi ve hukuk devleti idealini gerçekleştirmediğini ve geriye gittiğini” anlattı. Yağmurdereli, “50 yıl önce hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 25 yılı avukat 25 yılı sanık olarak bu mücadelenin içerisinde bulunduğunu, ifade hürriyetinin cezalandırılamayacağını” vurguladı.



“Suçun unsurları oluşmadı”

Beraat gerekçesinde, terör örgütü propagandası yapmak suçundan dolayı cezalandırılması istemiyle kamu davası açılan Yağmurdereli hakkında yapılan yargılamada ve toplanan delillerde atılı suçun unsurlarının oluşmadı belirtildi.