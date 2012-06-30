T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Esat mı, Esad mı, yoksa Esed mi?

Suriye Devlet Başkanı'nın ismi Beşar Esad mı Beşar Esed mi tartışmasında son noktayı Anadolu Ajansı koydu...

30 Haziran 2012 00:39

Anadolu Ajansı, basın yayın organlarında farklı biçimlerde kullanılan ''Yabancı Özel Adların Yazılışı''nda birliktelik sağlamak için TDK ile ortak çalışma gerçekleştirdi. En dikkat çekici isim ise Suriye Devlet Başkanı'nın adı oldu. TDK, Beşşar Esed yazılması gerektiğini vurguladı.

 

AA sordu TDK yanıt verdi

 

Globalleşme ve Türkiye'nin dış siyasetteki etkinliği sonucu, basın yayın organlarında çok sayıda yabancı isim ve yer adı kullanılmaya başlandı. Haber metinlerinde TDK'nın Yazım Kılavuzu'nu esas alan AA, ''Yabancı Özel Adların Yazılışı'' konusunda, abonelerinin uygulamalarının farklı olmasını dikkate alarak, Türkçe kullanım ve dil birliği sağlanması amacıyla çalışma başlattı.

TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, AA'nın bu konudaki çalışmalarını değerlendirirken, ''Anadolu Ajansı'nın Türkçe hassasiyetini takdir ediyoruz'' dedi.

 

Suriye Devlet Başkanının ismi

 

TDK uzmanları, son aylarda basın yayın kuruluşlarında sıklıkla adı geçen kişilerin isimlerinin nasıl yazılması gerektiğini AA'nın talebi üzerine yeniden değerlendirdi.

TDK uzmanları, basın yayın organlarında ''Esat, Esad, Eset, Esed'' gibi farklı biçimlerde yazılan ve adının yazımı üzerinde mutabakata varılamayan Suriye Devlet Başkanı'nın adının ''Beşşar Esed'' olarak kullanılması gerektiğine karar verdi.

TDK uzmanları, ''Arap ve Fars kökenli bazı kişi adları, hem Türkler hem de Araplar ve Farslar tarafından kullanılmaktadır. Bu tür adlar Türkler tarafından kullanıldığı zaman Türkçe söylenişlerine göre yazılırlar. Aynı isimler Araplar ve Farslar tarafından kullanıldığında yine Türkçe söyleniş esas alınır; ancak tonlu ünsüzler olduğu gibi kalır: Ahmed, Bedreddin, Muhammed ve Necmeddin'' görüşünü belirttiler.

 

O isimler Türkçe'de böyle yazılmalı:

 

TDK uzmanlarına göre, AA'ya resmi bir yazıyla gönderilen ve aşağıda görevleri belirtilen ''Yabancı Özel Adların Yazılışı'' şöyle:

 

Suriye Devlet Başkanı: Beşşar Esed

BM Genel Kurul Başkanı: Nasır Abdülaziz en-Nasır

BM Genel Sekreteri: Ban Ki-mun

Rusya Başbakanı: Dmitriy Medvedev

Fas Dışişleri ve İş Birliği Bakanı: Sa'deddin el-Osmani

Hamas Lideri: Halid Meşal

Katar Emiri: Şeyh Hamad bin Halife es-Sani

Çin Devlet Başkanı: Hu Jintao

Çin Devlet Başkan Yardımcısı: Şi Cinping

Çin Başbakanı: Vın Ciabao

Çin Dışişleri Bakanı Yang Cieçı

Japonya Savunma Bakanı: Naoki Tanaka

Güney Kore Cumhurbaşkanı: Li Myong-bak

Kuzey Kore Lideri: Kim Cong-İl

Eski Ukrayna Başbakanı: Yulya Timoşenko

Nijerya Maliye Bakanı: Ngozi Okonjo-Iweala

 

ETİKETLER

Esat mıEsad mıEsed mi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24