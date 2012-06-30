Esat mı, Esad mı, yoksa Esed mi?

Anadolu Ajansı, basın yayın organlarında farklı biçimlerde kullanılan ''Yabancı Özel Adların Yazılışı''nda birliktelik sağlamak için TDK ile ortak çalışma gerçekleştirdi. En dikkat çekici isim ise Suriye Devlet Başkanı'nın adı oldu. TDK, Beşşar Esed yazılması gerektiğini vurguladı.

AA sordu TDK yanıt verdi

Globalleşme ve Türkiye'nin dış siyasetteki etkinliği sonucu, basın yayın organlarında çok sayıda yabancı isim ve yer adı kullanılmaya başlandı. Haber metinlerinde TDK'nın Yazım Kılavuzu'nu esas alan AA, ''Yabancı Özel Adların Yazılışı'' konusunda, abonelerinin uygulamalarının farklı olmasını dikkate alarak, Türkçe kullanım ve dil birliği sağlanması amacıyla çalışma başlattı.

TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, AA'nın bu konudaki çalışmalarını değerlendirirken, ''Anadolu Ajansı'nın Türkçe hassasiyetini takdir ediyoruz'' dedi.

Suriye Devlet Başkanının ismi

TDK uzmanları, son aylarda basın yayın kuruluşlarında sıklıkla adı geçen kişilerin isimlerinin nasıl yazılması gerektiğini AA'nın talebi üzerine yeniden değerlendirdi.

TDK uzmanları, basın yayın organlarında ''Esat, Esad, Eset, Esed'' gibi farklı biçimlerde yazılan ve adının yazımı üzerinde mutabakata varılamayan Suriye Devlet Başkanı'nın adının ''Beşşar Esed'' olarak kullanılması gerektiğine karar verdi.

TDK uzmanları, ''Arap ve Fars kökenli bazı kişi adları, hem Türkler hem de Araplar ve Farslar tarafından kullanılmaktadır. Bu tür adlar Türkler tarafından kullanıldığı zaman Türkçe söylenişlerine göre yazılırlar. Aynı isimler Araplar ve Farslar tarafından kullanıldığında yine Türkçe söyleniş esas alınır; ancak tonlu ünsüzler olduğu gibi kalır: Ahmed, Bedreddin, Muhammed ve Necmeddin'' görüşünü belirttiler.

O isimler Türkçe'de böyle yazılmalı:

TDK uzmanlarına göre, AA'ya resmi bir yazıyla gönderilen ve aşağıda görevleri belirtilen ''Yabancı Özel Adların Yazılışı'' şöyle:

Suriye Devlet Başkanı: Beşşar Esed

BM Genel Kurul Başkanı: Nasır Abdülaziz en-Nasır

BM Genel Sekreteri: Ban Ki-mun

Rusya Başbakanı: Dmitriy Medvedev

Fas Dışişleri ve İş Birliği Bakanı: Sa'deddin el-Osmani

Hamas Lideri: Halid Meşal

Katar Emiri: Şeyh Hamad bin Halife es-Sani

Çin Devlet Başkanı: Hu Jintao

Çin Devlet Başkan Yardımcısı: Şi Cinping

Çin Başbakanı: Vın Ciabao

Çin Dışişleri Bakanı Yang Cieçı

Japonya Savunma Bakanı: Naoki Tanaka

Güney Kore Cumhurbaşkanı: Li Myong-bak

Kuzey Kore Lideri: Kim Cong-İl

Eski Ukrayna Başbakanı: Yulya Timoşenko

Nijerya Maliye Bakanı: Ngozi Okonjo-Iweala