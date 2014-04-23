Esad'ın seçim taktiği

Suriye Parlamentosu Sözcüsü Muhammed Cihad El Leham önceki gün Suriyelileri devlet başkanlığı seçimi için 3 Haziran'da sandık başına gitmeye çağırdı ve aday olmak isteyenlerin de 1 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabileceklerini ifade etti.

Ancak Şam'ın seçim kararına sert eleştiriler geliyor. Esad rejimini planlarını bir kez daha gözden geçirmeye davet eden BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Suriye Özel Temsilcisi El Ahtar El İbrahimi, bunun diplomatik çözüm için açık kalan son kapıyı da kapatabileceğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jennifer Psaki ise planlanan seçimi "demokrasi parodisi" olarak nitelendirdi.

Beşar Esad resmi başvurusunu henüz yapmadı, ancak Esad'ın yeniden aday olacağından ve seçimlerden de zaferle çıkacağından kimsenin şüphesi yok. Zira parlamento, Esad'ın tekrar seçilmesi için geçen mart ayında gerekli hazırlıkları yapmıştı. Kabul edilen yeni düzenlemeyle sürgünde yaşayan muhalifler devre dışı bırakılıyor. Yasaya göre adaylık başvurusunda bulunanların son 10 yıldır Suriye'de yaşaması gerekiyor.

Suriyelilerin tümü oy veremeyecek

Ancak hala dumanların yükseldiği ülkede seçimlerin nasıl yapılacağı ya da ülke içinde mülteci konumuna düşmüş 6 milyon kişinin oyunu nasıl kullanacağı henüz bilinmiyor. Parlamento sözcüsü yurtdışında yaşayan Suriyelilerin 28 Mayıs'ta büyükelçiliklerde oy verebileceğini söyledi, ancak birçok ülkede temsilcilikler iç savaş nedeniyle kapalı.

Berlin'deki Bilim ve Politika Vakfı'nın direktörü Volker Perthes şu değerlendirmeyi yapıyor: "Sanıyorum, Esad güçlü olduğu bölgelerde seçilmek istiyor. Büyük bir olasılıkla da yüzde 90 gibi bir çoğunlukla tekrar seçilecek. Suriye bölünmüş durumda. Şam gibi nüfusu yoğun olan şehirler Esad'ın kontrolü altında. Şam ve sahil şeridi arasında kalan şehirler ve Halep'in bir bölümünde nüfusun yüzde 60 ila 70'i yaşıyor."

"İktidar paylaşılmalı"

Sahil şeridinin Esad için stratejik önem taşıdığını belirten Perthes, seçimlerin ülkeyi daha da böleceğini ifade ediyor. Seçim ilanının muhalefete hiçbir şeyin değişmeyeceği yönünde bir mesaj olduğunu kaydeden Perthes, Suriye'de ancak iktidarın paylaşılması ve bir uzlaşma bulunması halinde birliğin sağlanabileceğini vurguluyor.

Ortadoğu uzmanı Volker Perthes, diplomatik çözümün de muhalefeti destekleyen Suudi Arabistan ve Esad'ı destekleyen İran'ın anlaşması durumunda yaratılabileceğini sözlerine ekliyor.