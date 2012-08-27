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Dünya

Esed'in sarayına yakın bölgede helikopter düştü

Suriye hükümetine ait helikopterin Esed'in sarayına yakın bölgede muhaliflerce düşürüldüğü iddia ediliyor

27 Ağustos 2012 15:13

Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanlığı Sarayı'na yakın bölgede bir askeri helikopter düştü.

Suriyeli muhalifler, helikopteri düşürdüklerini iddia ederek, internette görüntülerini yayınladı.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı Dünya TV, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in sarayı yakınlarında bir askeri helikopterin düştüğünü duyurdu.

Suriyeli muhalifler ise, bugün sabah saatlerinde düşen askeri helikopteri düşürdüklerini iddia etti. Muhalifler, düşen helikoptere ait olduğu iddia edilen görüntüleri internette yayınladı.

Şam'da Suriye ordusu ile muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar da devam ediyor.

Şam'ın Daraya bölgesinde 14 kişinin cesedine ulaşıldı. Suriyeli muhalifler, 14 kişinin vahşi şekilde öldürüldüğünü ileri sürdü. (ntvmsnbc)

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