Esed'in gizli talimatı: PKK'ya silah yardımı yapın

Suriye’nin PKK’ya verdiği destek tartışılırken Jandarma Genel Komutanlığı’nın raporunda Esed yönetiminin El Muhaberat’a “PKK’ya silah ve mühimmat takviyesi yapılması” talimatı verdiği ortaya çıktı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, bütün dünyanın gözlerinin çevrildiği, büyük bir iç karışıklık yaşayan Suriye’nin son dönemde PKK’ya verdiği desteğe ilişkin tartışmalar sürerken, Jandarma Genel Komutanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) gönderdiği özel raporda, Beşşar Esed yönetimince Suriye Gizli Servisi El Muhaberat’a verilen talimat doğrultusunda PKK’ya silah ve mühimmat takviyesi yapıldığı bildirildi.

Raporda, PKK'ya gerek mali destek gerekse organizasyon desteği veren Suriye vatandaşlarının isimlerine de yer verildi. Örgütün Ayn Al Arap ve Afrin bölgelerinde iki silah deposonun bulunduğu tespit edildi.

Esed’den ölümcül talimat

Türkiye’nin, Esed yönetimi karşıtı dış politikası nedeniyle Suriye’nin PKK’ya verdiği destekte artış olduğu yolundaki tartışmalar sürerken, Jandarma Genel Komutanlığı’nın kritik bilgiler içeren bir değerlendirme raporu hazırlayarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği öğrenildi.

Esed yönetiminin son dönemde artan biçimde PKK’ya doğrudan destek vermeye başladığı tespit edilirken, terör örgütüyle mücadele eden kurumlar arasında yeralan Jandarma Genel Komutanlığı, kısa süre önce EGM’ye gönderdiği raporda, örgütün Suriye’deki varlığı, üslenmesi ve destekçileri konusundaki tespitlerini sıraladı.

Raporda, Esed yönetiminin, emrindeki Suriye Gizli Servisi El Muhaberat’a, “ülkede faaliyet gösteren PKK’ya silah ve mühimmat desteğinde bulunması” yönünde talimat verdiğinin saptandığı belirtildi.

İki ayrı silah depoları var

Bu destek sonrasında terör örgütünün, Ayn Al Arap ve Afrin bölgelerinde silah depolarının oluşturulduğu da vurgulanan raporda, Haseki bölgesi ve çevresinde, sayıları 200’ü bulan PKK’lının faaliyetlerini “Halk Kitleleri” adı altında devam ettirdiği kaydedildi. Bu çerçevede örgütün; Afrin, Resul Ayn, Ayn Al Arap, Halep, Kamışlı ve Dirbesiye bölgelerinde Halk Kitleleri faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

Suriye’de örgütün henüz bir askeri kampının olmadığı bilgisine verilen raporda, buna karşın Halep ve Şeyh Mahsat bölgelerindeki Kürt siyasi evlerinde, PKK’lılara siyasi eğitim verildiği bildirildi.

Örgüt destekçisi Suriyeliler

Raporda, PKK unsurlarına destek veren Suriyelilerin de isimlerine tek tek yer verildi. Bu kapsamda, Suriyeli Ahmet Ş.A. adlı kişinin örgüte mali destek verdiği, Tall El Abyad bölgesinde Hanifi H. ile oğlu Ali H.’nin örgütün bölgedeki faaliyetlerini ve çalışmalarını organize ettikleri kaydedildi. Raporda, Suriye’de yaşayan, Kürt asıllı olan ve aynı zamanda kaçakçılık faaliyetleri içinde bulunması nedeniyle PKK’ya yakınlığıyla bilinen; Çavuş lakaplı Salih, Enver, Muhammed Emin ve Vahit isimli kişilerin PKK’ya destek verdikleri bildirildi.

Tall El Abyad bölgesinde örgütün para toplama, yardım-yataklık ve lojistik yardım çalışmalarının devam ettiği saptandı. Raporda, söz konusu bölgede PKK’lıların yol arama kontrol noktası oluşturduğu ve pikap türü araçlarla silahlı devriye faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Söz konusu rapor doğrultusunda EGM kendi birimlerini bilgilendirdi. EGM, özellikle Suriye ile sınırı olan bölgelerdeki önlemlerin artırılmasını sağladı.