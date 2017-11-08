Esad'ın danışmanı: Türkiye ve ABD işgalci güç

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buteyna Şaban Lübnan'daki El Meyadin televizyonuna verdiği mülakatta Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek Türkiye'ye sert eleştirilerde bulundu. Suriye'deki Türk ve Amerikan askerlerini "işgalci güç" olarak nitelendiren Şaban, "Türkiye günümüzde sömürgeci bir ülkedir, tıpkı Amerikan güçleri gibi topraklarımızda bulunmaları yasadışıdır. Bu konuyu topraklarımızdaki diğer yasadışı işgalci güçlere nasıl yaklaşıyorsak o şekilde ele alacağız" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen ay Astana toplantısında diğer garantör ülkeler Rusya ve İran ile varılan anlaşma çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib vilayetine girmişti.

"Rakka'dan vazgeçmedik"

Esad'ın danışmanı, Şam yönetiminin YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'den alınan Rakka'dan vazgeçmediğini de vurguladı. Suriye'nin bölünmesi gibi bir durumun tartışmaya açılamayacağını belirten Buteyna Şaban, "Herşey Suriyeliler'e ve Suriyeliler arasındaki tartışma sürecine bağlı. Suriye'nin bölünmesi ya da ülkenin bir bölümünün ayrılması veya federalizm tartışma konusu olamaz" dedi.

ABD'nin desteklediği SDG geçen ay IŞİD'in Rakka'dan tamamen temizlendiğini ve Rakka'nın Kürtlerin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği özerk bölgenin bir parçası olacağını açıklamıştı.

"Muallim'in sözleri yanlış yorumlandı"

Esad'ın danışmanı Buteyna Şaban, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği bağımsızlık referandumu sonrasında Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, "Irak'ta yaşananların SDG'ye ders olması gerektiğini" söyledi.

Şaban, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Eylül ayında yaptığı, "Kürtlerle özerkliği müzakere edebiliriz" şeklindeki sözlerinin yanlış yorumlandığını da belirterek, "Ülkenin bütünlüğü konusunu herhangi bir grupla müzakere edecek hiçbir hükümet düşünemiyorum" dedi.

Reuters, HT/BK

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