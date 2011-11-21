T24 LogoT24 Logo
Politika

'Esad'ı İsrail-Türkiye işbirliği devirir'

1998’de Abdullah Öcalan’ın Suriye’den yollanması örnek gösterildi ve "Esad, Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyi

21 Kasım 2011 02:00

T24 - 1998’de Abdullah Öcalan’ın Suriye’den yollanması örnek gösterildi ve "Esad, Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyi olduğunu bilseydi eminim farklı davranırdı" dendi.

Liel, Türkiye ve İsrail’in koordineli çalışması halinde Esad'ın devrilme sürecinin çok daha kolaylaşacağı görüşünü dile getirdi.

Örnek olarak Abdullah Öcalan’ın 1998'de Suriye’den yollanmasını gösteren Liel, İsrail’in olası İran’a saldırısıyla ilgili de konuştu.

Liel, AK Parti iktidarından Suriye’ye sert mesajlar gittiği dönemde NTV’den Can Ertuna’nın sorularını yanıtladı:

"Eğer Türkiye Esad'ı devirmek istiyorsa bölgede bir ülkenin koordinasyonuyla bunu yapabilir, imkansız birşey değil bu. Çünkü Esad 1-2 sene daha yönetimde kalmayı başarırsa tam anlamıyla İran'ın kuklası olacak" diyen Tel Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Liel'in, Esad'ı devirmek için Türkiye'ye gösterdiği adres ise İsrail.

Geçmişten örnek veren Liel, “1998'de Türkiye, Abdullah Öcalan'a Suriye'nin destek çıktığından eminken ve ordusu sınırda yığınak yapınca Esad, Öcalan'ı yolladı. Çünkü sadece Türkiye'den değil güneyde İsrail'in Türkiye'ye destek vermesinden de korktu. Bununla başa çıkamazdı. Eğer Esad, Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyi olduğunu bilseydi eminim farklı davranırdı” şeklinde konuştu.


İsrail İrana saldıracak mı? 

Liel’in yanıtı şöyle oldu: 

"Son iki üç yıldır İran'da çok garip şeyler oluyor. Bilgisayar sistemleri bozuluyor, bilim adamlarıyla ilgili şeyler oluyor. Bunlar İsrail'le ilgili olabilir. İsrail yönetimi İran'ın nükleer bombaya erişmesini engellemek için herşeyi yapmaya hazır. 100 uçak kaldırıp İran'a saldıracaklarını sanmıyorum ama biryerlerde birşeyler olacaktır. Askeri ve istihbarat alanlarında mutlaka birşeyler göreceğiz."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24