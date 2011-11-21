'Esad'ı İsrail-Türkiye işbirliği devirir'

T24 - 1998’de Abdullah Öcalan’ın Suriye’den yollanması örnek gösterildi ve "Esad, Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyi olduğunu bilseydi eminim farklı davranırdı" dendi.



Liel, Türkiye ve İsrail’in koordineli çalışması halinde Esad'ın devrilme sürecinin çok daha kolaylaşacağı görüşünü dile getirdi.



Örnek olarak Abdullah Öcalan’ın 1998'de Suriye’den yollanmasını gösteren Liel, İsrail’in olası İran’a saldırısıyla ilgili de konuştu.



Liel, AK Parti iktidarından Suriye’ye sert mesajlar gittiği dönemde NTV’den Can Ertuna’nın sorularını yanıtladı:



"Eğer Türkiye Esad'ı devirmek istiyorsa bölgede bir ülkenin koordinasyonuyla bunu yapabilir, imkansız birşey değil bu. Çünkü Esad 1-2 sene daha yönetimde kalmayı başarırsa tam anlamıyla İran'ın kuklası olacak" diyen Tel Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Liel'in, Esad'ı devirmek için Türkiye'ye gösterdiği adres ise İsrail.



Geçmişten örnek veren Liel, “1998'de Türkiye, Abdullah Öcalan'a Suriye'nin destek çıktığından eminken ve ordusu sınırda yığınak yapınca Esad, Öcalan'ı yolladı. Çünkü sadece Türkiye'den değil güneyde İsrail'in Türkiye'ye destek vermesinden de korktu. Bununla başa çıkamazdı. Eğer Esad, Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyi olduğunu bilseydi eminim farklı davranırdı” şeklinde konuştu.





İsrail İrana saldıracak mı?



Liel’in yanıtı şöyle oldu:



"Son iki üç yıldır İran'da çok garip şeyler oluyor. Bilgisayar sistemleri bozuluyor, bilim adamlarıyla ilgili şeyler oluyor. Bunlar İsrail'le ilgili olabilir. İsrail yönetimi İran'ın nükleer bombaya erişmesini engellemek için herşeyi yapmaya hazır. 100 uçak kaldırıp İran'a saldıracaklarını sanmıyorum ama biryerlerde birşeyler olacaktır. Askeri ve istihbarat alanlarında mutlaka birşeyler göreceğiz."



