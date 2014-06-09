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Dünya
Deutsche Welle

Esad’dan ‘genel af’ ilanı

Suriye'de kısa süre önce tartışmalı biçimde tekrar devlet başkanlığına seçilen Beşar Esad bugüne kadar işlenen tüm suçlar için genel af ilan edildiğini duyurdu.

09 Haziran 2014 17:44


Suriye devlet televizyonunun haberine göre, Suriye Adalet Bakanı Necim El Ahmed konuyla ilgili bir açıklama yaptı. El Ahmed, Suriye ordusunun askerî başarıları üzerine, “sosyal af ve ulusal birliktelik çağrıları” çerçevesinde bir kararnamenin imzalandığını ifade etti.

Genel aftan kimlerin yararlanacağı konusunda ise ayrıntı verilmedi.

Suriye'de 2011'in mart ayında isyanın başlamasından bu yana Beşar Esad dört kez genel af ilan etmişti. İnsan hakları örgütleri bu aflardan cezaevlerindeki siyasi tutukluların sadece çok küçük bir kısmının yararlandığını kaydediyor. Suriye hükümetinin tüm muhalifleri "terörist" olarak tanımlayarak 10 binlerce tutukluyu sistematik işkence ve kötü muamelenin uygulandığı cezaevlerinde tuttuğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SuriyeBeşar EsadSuriye Adalet Bakanı Necim AhmedAhmed SuriyeWelle Türkçe AFP EC/HS

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