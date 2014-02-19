Esad'a destek veren Hizbullah'a bombalı saldırı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın etkili olduğu Dahiye bölgesinde iki ayrı patlama meydana geldi. 5 kişinin öldüğü saldırılarının sorumluluğunu üstlenen ve asıl hedefin İran Kültür Merkezi olduğunu açıklayan el-Kaide ile bağlantılı Abdullah Azzam Tugayları, 'Suriye'de Beşşar Esad'a destek veren İran ve Hizbullah'ı hedef almaya devam edeceklerini' açıkladı.

Bi’r Hasen semtindeki İran Kültür Merkezi ve Kuveyt Büyükelçiliği yakınında gerçekleşen patlamalarda 5 kişi ölürken, 80 kişi de yaralandı. Saldırıların, bomba yüklü bir araç ya da motosikletle gerçekleştirildiği belirtilirken, Lübnanlı bir güvenlik görevlisi de, patlamaların 50 metre arayla ve eş zamanlı olarak meydana geldiğini söyledi. Diğer bir güvenlik görevlisi de saldırıların bomba yüklü iki araçla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Görgü tanıkları ise İran Kültür Merkezi’ni hedef alan bir aracın güvenlik bariyerlerini aşarak binaya doğru ilerlediğini belirtti. Patlamaların ardından çevredeki birçok araç yanarken binalarda da büyük hasar meydana geldi. Yaralananlar arasında yetimhanede kalan kimsesiz çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Kuveyt Büyükelçiği, patlamalarda hiçbir çalışanının zarar görmediğini açıklarken, İran Büyükelçiliği personelinde de ‘ciddi bir yaralanmanın olmadığı’ duyuruldu.

Bombalı intihar saldırılarının sorumluluğunu ise Kaide ile bağlantılı Abdullah Azzam Tugayları üstlendi. Örgüt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, asıl hedefin İran Kültür Merkezi olduğunu belirtti.

'İki talebimiz var'

Abdullah Azzam Tugayları, Beyrut’ta 19 Kasım 2013’te de İran Büyükelçiliği’ne yönelik intihar saldırısı düzenlerken, patlamalarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 146 kişi de yaralanmıştı. Abdullah Azzam Tugayları, İran Büyükelçiliği'ne yönelik çifte intihar saldırısını Hizbullah'ın Suriye'de rejimle birlikte hareket etmesine misilleme olarak gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

Nitekim bu son saldırının ardından yapılan açıklamada da asıl hedefin Suriye’de Beşşar Esad’a destek veren İran ve Hizbullah olduğu belirtildi: “İki talebimize ulaşmak amacıyla İran’ı ve Lübnan’daki partisi Hizbullah’ı tüm askeri, siyasi ve güvenlik birimlerinde hedef almaya devam edeceğiz. İlk talebimiz Hizbullah’ın Suriye’deki tüm savaşçılarının ülkeden çıkması. İkinci talebimiz ise baskıcı Lübnan hapishanelerindeki tüm mahkumlarımızın serbest bırakılması.”

Nasrallah'ın konuşmasından sonra saldırı

Kaide ile bağlantılı Abdullah Azzam Tugayları’nın bu saldırısının Şii Hizbullah'ın lideri Şeyh Hasan Nasrallah’ın pazar günü yaptığı konuşmanın ardından gelmesi de dikkat çekti. Nasrallah, 'Arap dünyasındaki siyasi güçleri' Suriye'deki savaşa son vermeye çağırırken, örgüt üyelerinin Beşşar Esad hükümetinin yanında savaşmaya devam edeceğini açıklamıştı. Kaide bağlantılı radikal Sünni militanlara karşı savaştıklarını ifade eden Nasrallah, Arapların savaşa son vermeleri durumunda ‘Şii Hizbullah birliklerinin de elbette Suriye'den ayrılacağını’ vurgulamıştı.