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Yaşam

ESAD YÖNETİMİNİNE DESTEK MİTİNGİ  ANKARA (A.A)

05 Haziran 2011 19:36

-ESAD YÖNETİMİNİNE DESTEK MİTİNGİ  ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Başkent'te Suriye'nin Ankara Büyükelçiliği önünde Beşşar Esad yönetimine destek mitingi düzenlendi. Büyükelçilik önünde bir araya gelen ve aralarında Suriyeli öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, ellerinde ''Aklımız ve Gönlümüz Seninle Esad'' pankartları taşıyarak, Beşşar Esad yönetimine destek verdi. Suriye'nin Ankara Büyükelçisi Nidal Kabalan, Suriyeli öğrencilerin de katılımıyla destek mitingi düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kabalan, bugünün 1967 Arap-İsrail savaşların başlangıcının yıl dönümü olması nedeniyle ayrı bir öneme taşıdığını belirterek, mitinge destek veren Türk vatandaşlara da teşekkür etti. Miting, grubun Suriye milli marşını söylemesinin ardından sona erdi.

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