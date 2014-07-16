Esad yemin etti



Esad'ın Başkanlık Sarayı’ndaki yemin törenine milletvekilleri ve iç savaşta hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Devlet Televizyonunda yayınlanan görüntüde Esad, ülkedeki bir başkanlık sarayında yemin ettikten sonra konuşma yaptı.

Esad, törende ülkenin anayasasına, yasalarına ve cumhuriyet sistemine saygı duyacağına, halkın çıkarları ve özgürlüğünü koruyacağına yemin etti.

Tartışmalı bir seçimle yüzde 89 dolayında oy alan Esad’ın görevi yedi yıl sürecek.

Avrupa Birliği, sadece Esad yönetiminin kontrolü altındaki bölgelerde yapılan seçimleri antidemokratik olarak değerlendirmişti.