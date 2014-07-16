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Dünya
Deutsche Welle

Esad yemin etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, haziran ayında düzenlenen seçimlerin ardından yemin ederek üçüncü görev dönemine başladı.

16 Temmuz 2014 19:02


Esad'ın Başkanlık Sarayı’ndaki yemin törenine milletvekilleri ve iç savaşta hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Devlet Televizyonunda yayınlanan görüntüde Esad, ülkedeki bir başkanlık sarayında yemin ettikten sonra konuşma yaptı.

Esad, törende ülkenin anayasasına, yasalarına ve cumhuriyet sistemine saygı duyacağına, halkın çıkarları ve özgürlüğünü koruyacağına yemin etti.

Tartışmalı bir seçimle yüzde 89 dolayında oy alan Esad’ın görevi yedi yıl sürecek.

Avrupa Birliği, sadece Esad yönetiminin kontrolü altındaki bölgelerde yapılan seçimleri antidemokratik olarak değerlendirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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