"Esad, Türkiye'yle doğrudan temas kurmak istiyor"

Suriye, İdlib'e askeri operasyon başlatan Türkiye'nin hamlesini ‘işgal' olarak tanımlayarak, TSK'nın derhal bölgeden çekilmesini talep etti. Şam yönetimi, Ankara'nın hamlesinin Rusya, İran ve Türkiye'nin desteklediği Astana barış görüşmeleriyle ilgisi olmadığını söyledi.

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Şam yönetiminden gelen ve Türkiye'yi ‘işgalci' olarak nitelendiren açıklamayı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Ankara ile doğrudan temas kurma niyetinin beyanı şeklinde yorumlamanın mümkün olduğunu ifade etti.

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Sputnik'ten Elif Sudagezer’e konuşan Pekin, "Biliyorsunuz halihazırda Türkiye, Suriye'yle doğrudan temasta bulunmuyor. Astana süreci ve görüşmelerde alınan kararların uygulanması için Rusya ve İran üzerinden temas gerçekleşiyor. Ancak Suriye'nin istediği Türkiye'yle doğrudan temas kurmak. Türkiye tarafından tanınmak Esad için önemli" dedi.

"Esad da halkına hesap vermek zorunda"

Şam'ın uyarısının haklı gerekçelere dayalı olduğuna işaret eden Pekin, "Komşu bir ülkenin, ne kadar haklı olursa olsun, topraklarına girmiş olması karşısında Esad'ın da halkına hesap verme zorunluluğu var. O yüzden zayıf da olsa böyle bir açıklama yapma gereği duyuyor" diye konuştu.