Suriye'den Türk ordusuna: Topraklarımızdan derhal çekilin!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı operasyon kapsamında İdlib'e girmesini "çirkin bir taarruz" olarak niteleyerek tepki gösterdi ve Türkiye'nin askerlerini "derhâl" ülkeden çekmesini istedi.

Suriye resmi medyasında yayınlanan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Cuma sabaha karşı Suriye'nin kuzeybatısındaki Bab el-Hava kapısından ülkeye girmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada "Suriye, Türk ordu birimlerinin, ülkemizin egemenliği ve güvenliğine çirkin bir taarruz oluşturduğu İdlib'deki saldırısını en sert şekilde kınıyor" denildi.

Şam, Türkiye'nin İdlib'e girmesinin Astana'da garantör ülkelerle varılan anlaşmayla bir ilgisinin olmadığını belirterek, Türk askerlerinin "hemen ve koşulsuz" olarak Suriye topraklarından çıkması gerektiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Cuma sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Astana Süreci kapsamında ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak amacıyla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde görev yapacak askerlerin faaliyetlerine başladığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün "İşte, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik ve bu gece bildiğiniz gibi Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile İdlib'le ilgili şu anda operasyonunu başlattı...." açıklamasını yapmıştı.