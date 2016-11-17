Esad: Teröristlere karşı savaş, Erdoğan'ın ordusuyla savaştır!

Portekiz’in RTP televizyonuna konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye girerek ‘sınırı aştığını’söyledi.

Birgün'de yer alan habere göre, Erdoğan’ın ‘gerçeklikten kopuk yaşadığını’ öne süren Esad, “Erdoğan günümüzde değil, Osmanlı döneminde yaşıyor. Tamamen hastalıklı bir adamdan söz ediyoruz. Tam anlamıyla megalomanyak bir başkandan söz ediyoruz” dedi.



'Teröristlere karşı savaş, Erdoğan'ın ordusuyla savaştır!'

Suriye’nin topraklarında bulunan Türkiye ordusuna cevabı konusunda da Esad “Suriye’nin bunu tam anlamıyla işgal olarak nitelendirdiğini” belirtti. Esad; Suriye’nin de kendi topraklarını ve egemenliğini savunmada doğal ve meşru bir hakka sahip olduğunu vurguladı.

“Gerçekçi olmak gerektiğini” ifade eden Esad; “Suriye’ye giren her teröristin Türkiye üzerinden ve Erdoğan rejiminin desteği ile girdiğini” savundu. “Bundan dolayı da söz konusu bu teröristlere karşı savaşmanın Erdoğan ordusuna karşı savaşmak anlamında olduğunu” söyleyen Esad, “Türkiye ordusu değil, Erdoğan ordusu diyorum.” İfadesini kullandı.

"Türkiye'nin NATO üyesi olması bir şey değiştirmez!"

Türkiye’nin NATO ülkesi olmasına ilişkin soruya cevabında Esad, bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti.

Beşar Esad,” NATO üyesi olması ya da olmaması halinde hiçbir devletin başka bir devletin topraklarına uluslararası kanunlara aykırı olarak girmesi ya da işgal etmesinin hiçbir şekilde doğru olmadığını” ifade etti.

Trump'ın sözlerine yanıt

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, militanlara karşı savaşta yeni ABD Başkanı Donald Trump'la müttefik olabileceğini söyledi. Esad, "Rusya, İran ve ABD'yle militanlara karşı müttefik olabilirim" dedi. Trump'ın militanlarla savaşma sözünün ümit verici olduğunu belirten Esad, "Trump sözünü tutacak mı?" sorusuna "Bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.