T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esad: Teröristlere karşı savaş, Erdoğan'ın ordusuyla savaştır!

Suriye Devlet Başkanı Esad, Erdoğan için, 'hastalıklı' ve 'megalomanyak' ifadelerini kullandı

17 Kasım 2016 01:20

Portekiz’in RTP televizyonuna konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye girerek ‘sınırı aştığını’söyledi.

Birgün'de yer alan habere göre, Erdoğan’ın ‘gerçeklikten kopuk yaşadığını’ öne süren Esad, “Erdoğan günümüzde değil, Osmanlı döneminde yaşıyor. Tamamen hastalıklı bir adamdan söz ediyoruz. Tam anlamıyla megalomanyak bir başkandan söz ediyoruz” dedi.


'Teröristlere karşı savaş, Erdoğan'ın ordusuyla savaştır!'

 

Suriye’nin topraklarında bulunan Türkiye ordusuna cevabı konusunda da Esad “Suriye’nin bunu tam anlamıyla işgal olarak nitelendirdiğini” belirtti. Esad; Suriye’nin de kendi topraklarını ve egemenliğini savunmada doğal ve meşru bir hakka sahip olduğunu vurguladı.

“Gerçekçi olmak gerektiğini” ifade eden Esad; “Suriye’ye giren her teröristin Türkiye üzerinden ve Erdoğan rejiminin desteği ile girdiğini” savundu. “Bundan dolayı da söz konusu bu teröristlere karşı savaşmanın Erdoğan ordusuna karşı savaşmak anlamında olduğunu” söyleyen Esad, “Türkiye ordusu değil, Erdoğan ordusu diyorum.” İfadesini kullandı.

 

"Türkiye'nin NATO üyesi olması bir şey değiştirmez!"

 

Türkiye’nin NATO ülkesi olmasına ilişkin soruya cevabında Esad, bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti.

Beşar Esad,” NATO üyesi olması ya da olmaması halinde hiçbir devletin başka bir devletin topraklarına uluslararası kanunlara aykırı olarak girmesi ya da işgal etmesinin hiçbir şekilde doğru olmadığını” ifade etti.

 

Trump'ın sözlerine yanıt

 

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, militanlara karşı savaşta yeni ABD Başkanı Donald Trump'la müttefik olabileceğini söyledi. Esad, "Rusya, İran ve ABD'yle militanlara karşı müttefik olabilirim" dedi. Trump'ın militanlarla savaşma sözünün ümit verici olduğunu belirten Esad, "Trump sözünü tutacak mı?" sorusuna "Bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.

 

 

ETİKETLER

megalomanyakerdoğansuriyeesadteröristtrumpnato

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24