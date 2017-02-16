Esad: Suriye'yi karış karış geri alacağız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rakka'nın kendileri için öncelikli bir hedef olmadığını, öncelikli hedefin Suriye'nin her karış toprağını geri almak olduğunu kaydetti.

Fransız medyasına konuşan Esad, "Rakka bir sembol" dedi. Esad, Fransa'da düzenlenen cihatçı saldırıların ise Rakka'daki IŞİD'liler tarafından planlanmamış olabileceğine dikkat çekti. Şam yakınlarında ve her yerde IŞİD'lilerin bulunduğunu belirten Esad, "Savaşın gelişimine bağlı olarak her yer öncelikli. Şu anda Palmira'dalar ve Suriye'nin doğu bölgesindeler” dedi.

Europe 1 radyo kanalı ile TF1 ve LCI televizyon kanallarında yayınlanan röportajda Esad, "Bizim için Rakka, Palmira, İdlib, hepsi aynı” ifadelerini kullandı. Suriye lideri, "Topraklarının her bir karışını geri kazanmak her hükümetin görevidir” dedi.

Batı'ya suçlama

300 bin kişinin yaşamını yitirdiği çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan uluslararası müzakerelere ilişkin de açıklama yapan Esad, "Batı ülkeleri Cenevre'de bir şeyler başarma şansını iki kez kaybetti” dedi.

Beşar Esad, Türkiye, Rusya ve İran, Astana'daki görüşmelerde öncülük yaparken Batı'nın pasif kaldığını kaydetti. Koalisyonu, 'hükümete karşı teröristleri temsil eden muhaliflere destek olmakla' suçlayan Esad, "Suriye'de barışı sağlamak istemediler” dedi.

"Seyahat yasağı teröristlere karşı"

Esad, ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağının Suriye halkına karşı olmadığını da kaydetti. Esad, "Bu, Batı'ya giden göçmenlerin arasına karışabilecek teröristlere karşı. Ve bu oldu. Avrupa'da özellikle de Almanya'da meydana geldi" dedi.

İşkence iddialarını reddetti

Esad, hükümetinin işkence uygulamaları yaptığı iddialarını reddetti ve aynı şekilde Uluslararası Af Örgütü'nün Şam yakınındaki bir hapishanede infaz ve şiddet iddialarını da geri çevirdi.

Esad, "Af Örgütü'nün çocukça raporunun tek bir kanıt bile içermediğini” savunarak, "Muhalif olan birkaç tanıkla görüşme yaptılar. Yani önyargılı” dedi. Örgüt, 2011-2015 yılları arasında Sednaya Hapishanesi'nde 13 bin kişinin asılarak infaz edildiğini savunmuştu.

Irak ve Suriye'de büyük kayıplar veren radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in Musul ve Rakka'daki kaleleri de ABD destekli koalisyonun saldırısı altında. Irak kuvvetlerinin dört aylık operasyonu sonrası Musul etrafındaki çember daralırken, Arap-Kürt ittifakının oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri de Rakka'da ilerlemeye başladı.

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Reuters/AFP, BS/BK