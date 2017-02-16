T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Esad: Suriye'yi karış karış geri alacağız

Esad, Türkiye, İran ve Rusya, çatışmaların sona erdirilmesi için çaba gösterirken Batı’yı pasif kalmakla suçladı. Esad, hedeflerini 'Suriye'nin her karış toprağını geri almak' olarak açıkladı.

16 Şubat 2017 16:08

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rakka'nın kendileri için öncelikli bir hedef olmadığını, öncelikli hedefin Suriye'nin her karış toprağını geri almak olduğunu kaydetti.

Fransız medyasına konuşan Esad, "Rakka bir sembol" dedi. Esad, Fransa'da düzenlenen cihatçı saldırıların ise Rakka'daki IŞİD'liler tarafından planlanmamış olabileceğine dikkat çekti. Şam yakınlarında ve her yerde IŞİD'lilerin bulunduğunu belirten Esad, "Savaşın gelişimine bağlı olarak her yer öncelikli. Şu anda Palmira'dalar ve Suriye'nin doğu bölgesindeler” dedi.

Europe 1 radyo kanalı ile TF1 ve LCI televizyon kanallarında yayınlanan röportajda Esad, "Bizim için Rakka, Palmira, İdlib, hepsi aynı” ifadelerini kullandı. Suriye lideri, "Topraklarının her bir karışını geri kazanmak her hükümetin görevidir” dedi.

Batı'ya suçlama

300 bin kişinin yaşamını yitirdiği çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan uluslararası müzakerelere ilişkin de açıklama yapan Esad, "Batı ülkeleri Cenevre'de bir şeyler başarma şansını iki kez kaybetti” dedi.

Beşar Esad, Türkiye, Rusya ve İran, Astana'daki görüşmelerde öncülük yaparken Batı'nın pasif kaldığını kaydetti. Koalisyonu, 'hükümete karşı teröristleri temsil eden muhaliflere destek olmakla' suçlayan Esad, "Suriye'de barışı sağlamak istemediler” dedi.

"Seyahat yasağı teröristlere karşı"

Esad, ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağının Suriye halkına karşı olmadığını da kaydetti. Esad, "Bu, Batı'ya giden göçmenlerin arasına karışabilecek teröristlere karşı. Ve bu oldu. Avrupa'da özellikle de Almanya'da meydana geldi" dedi.

İşkence iddialarını reddetti

Esad, hükümetinin işkence uygulamaları yaptığı iddialarını reddetti ve aynı şekilde Uluslararası Af Örgütü'nün Şam yakınındaki bir hapishanede infaz ve şiddet iddialarını da geri çevirdi.

Esad, "Af Örgütü'nün çocukça raporunun tek bir kanıt bile içermediğini” savunarak, "Muhalif olan birkaç tanıkla görüşme yaptılar. Yani önyargılı” dedi. Örgüt, 2011-2015 yılları arasında Sednaya Hapishanesi'nde 13 bin kişinin asılarak infaz edildiğini savunmuştu.

Irak ve Suriye'de büyük kayıplar veren radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in Musul ve Rakka'daki kaleleri de ABD destekli koalisyonun saldırısı altında. Irak kuvvetlerinin dört aylık operasyonu sonrası Musul etrafındaki çember daralırken, Arap-Kürt ittifakının oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri de Rakka'da ilerlemeye başladı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP, BS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Esad TürkiyeRusyaBatıDevlet Başkanı Beşar Esad RakkaSuriyeEsadFransaRakka IŞİDIŞİDPalmiraTF1LCIRakka PalmiraCenevreEsad Türkiye RusyaAstanaABD Başkanı Donald TrumpAlmanyaUluslararasıSednaya Hapishanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24