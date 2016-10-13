Esad: Suriye'nin tek ümidi Rusya-Türkiye yakınlaşması

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın, Türkiye'nin Suriye politikasını değiştirmesini umduklarını söyledi.

Beşar Esad, "Suriye'nin tek ümidi Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşma" dedi.

Röportaj, uluslaarası medyada da İngiliz Reuters ajansı tarafından duyuruldu.

Komsomolskaya Pravda gazetesi Esad ile yaptığı röportajın tamamını Cuma günü yayınlayacak.

Cumartesi günü, İsviçre'nin Lozan kentinde Türkiye'nin de katılacağı bir Suriye toplantısı düzenlenecek.

Lozan'daki toplantıya Rusya'nın yanı sıra ABD'nin ve Suudi Arabistan'ın da katılması bekleniyor.

Türkiye ve Rusya'nın ilişkileri normalleştirme yolunda attıkları adımlar, şu ana kadar tarafların Suriye'nin geleceği konusunda bir uzlaşı sağlamasına yeterli olmuş değil.

Beşar Esad karşıtı muhalif grupları destekleyen Türkiye, Suriye'nin siyasi geleceğinde Beşar Esad'ın yeri olamayacağını ifade ediyor.

Suriye ordusuyla birlikte muhaliflere yönelik hava operasyonları düzenleyen Rusya ise Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar verebileceğini söylüyor.