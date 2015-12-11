Esad: Suriye'de kimse ‘teröristlerle’ görüşmeyecek

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriyeli muhalifleri bir araya getirmek amacıyla Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen toplantıya ilişkin olarak "ABD ve Suudi Arabistan 'terörist grupların' barış görüşmelerine katılmalarını istiyor" diye konuştu.

Suriye'de kimsenin ‘teröristlerle’ görüşmeyeceğini ifade eden Esad, "militanları politik bir muhatap" olarak görmediğini söyledi.

Suriye lideri Beşşar Esad'ın devlet televizyonuna verdiği röportajın metni basına verildi. Suriye ordusunun durumunun da geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha güçlü durumda olduğunu ifade eden Esad bu noktaya gelebilmek için büyük bedeller ödendiğinin de altını çizdi.

Suriye lideri ayrıca koşullar ne olursa olsun ülkeden ayrılmayı da hiçbir zaman düşünmediğini ve Suriyelilerin büyük bir kısmının da kendisini desteklediğini ifade etti.