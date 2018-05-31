Esad: Suriye'de geriye kalan tek sorun SDG; gerekirse Kürt güçlerin elindeki bölgeleri güç kullanarak alırız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ana omurgası PYD ve YPG'den oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye'de "geriye kalan tek sorun" olduğunu söyledi. Ülkenin kuzeyini kontrol eden Kürt güçlerine karşı gerekirse güç kullanacaklarını ifade eden Esad, ABD'nin "Irak'tan ders almış olması ve Suriye'yi terk etmesi" gerektiğini belirtti.

Rusya'nın resmi yayın kuruluşlarından Russia Today'e başkent Şam'da bir röportaj veren Esad, Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile müzakereye açık olduğunu ifade etse de, "Eğer müzakereler sonuç vermezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz" dedi.

"Bir hikâye, bir yalan anlattılar"

Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda ABD'nin desteğini alıyor. Haseke, Kobani ve Menbiç gibi bölgelerde ABD'nin özel harekat birlikleri de bulunuyor.

RT'ye söyleşi veren Esad, "Suriye ordusunun ülkeyi terörizmden temizlemek için attığı her adımın karşılığında başta ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler ya terörü destekleyerek ya da siyasi süreci baltalayarak çabalarımızı boşa çıkarmak istiyor" diye konuştu. Esad, nisan ayında Duma'da Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarını da bir kez daha reddederek, "Ne çıkarımız var? Neden böyle bir şey yapalım? Bir hikâye, bir yalan anlattılar. Hem dünya genelinde hem de Batı'da bu yalana inanılmadı. Ama geri adım atamazlardı. O yüzden sınırlı ölçekte de olsa bir şey yapmaları gerekiyordu" dedi.

"ABD-Rusya çatışması, Moskova'nın sağduyusu sayesinde önlendi"

Russia Today kanalına konuşan Esad, o günlerin son derece kritik olduğunun altını çizdi ve Rus hükümetine sağduyulu davranışı için teşekkür etti:

"Ruslar saldırıların geleceği üsleri imha edeceklerini söylediler. Elimizde delil yok ama ciddi kaynaklara dayanan bilgiler var. Ruslar Suriye genelinde kapsamlı bir hava operasyonuna hazırdı. O yüzden de Batılı güçler sınırlı bir hava saldırısıyla yetindi."

O dönemki krizin 'Rusya'nın sağduyulu yaklaşımıyla' aşılabildiği yorumunda bulunan Esad, şöyle devam etti:

"Neyse ki ABD - Rusya çatışması önlenebildi. ABD yönetiminin sağduyusu sayesinde değil, Rus yönetiminin sağduyusu sayesinde önlendi."

"Amerikan akılsızlığının da durması gerek"

Esad Suriye'ye istikrarın dönebilmesi için Rusya'nın desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederken, "Ancak aynı zamanda Amerikan akılsızlığının da durması gerek" diye konuştu.

Esad, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, Türkiye ve İran'ın öncülüğünde başlatılan siyasi çözüm sürecine destek verdiğini de ifade ederken, "El Kaide, IŞİD ya da Nusra Cephesi gibi örgütler diyaloğa hazır değil. Siyasi bir planları yok. Sadece karanlık bir ideolojik planları var. O yüzden bu örgütlerle başa çıkmanın tek yolu askeri boyutta" dedi.