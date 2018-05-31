Trump, “hayvan” demişti; Esad'dan cevap geldi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisiyle ilgili olarak Twitter’da yaptığı ‘hayvan’ nitelendirmesiyle ilgili olarak “Herkes sözleriyle kendini yansıtır” yorumunda bulundu.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre Russia Today'e (RT) konuşan Esad’a Trump'a kendisine taktığı ‘hayvan' gibi bir isim takıp takamayacağı soruldu. Suriye lideri, “Bu benim üslubum değil, ben böyle bir üslup kullanamam, bu onun dili ve onu yansıtıyor. Çok iyi bilinen bir prensip var. Ne söylerseniz osunuzdur. O da ne olduğunu yansıtmak istemiş, bu normal bir şey" diye konuştu.

Esad ayrıca "Kullandığı bu isim umrumda değil. Güvendiğiniz, aklı başında, düşünceli, ahlaklı ve etik insanların söylediği şeyler sizi etkiler. Trump gibi biri umrumda olmaz" ifadelerini kullandı.

Trump, nisan ayındaki bir tweet'inde Esad için ‘hayvan' kelimesini kullanmıştı.