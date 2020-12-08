Esad: Suriye, Osmanlı işgalinden bu yana kimlik ve aidiyet krizi yaşıyor

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinin "Osmanlı işgalinden bu yana kimlik ve aidiyet krizi yaşadığını" iddia etti.

Vakıflar Bakanlığı'nın periyodik toplantısında konuşan Esad, "Dinle devletin birbirinden ayrılması ile laiklik arasında bir bağlantı yok. Osmanlı işgalinden bu yana kimlik ve aidiyet krizi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Esad, bu dönemde Suriye'de "Türkleşme"nin başladığını öne sürdü.

Al Masdar'ın aktardığına göre terör saldırılarıyla ilgili de konuşan Esad, "Batıdan bir iyi davranış sertifikası beklemiyoruz. Terörizm İslamiyetin ürünü değildir" ifadelerini kullandı.

Esad, terör gruplarının devlet kurumlarına saldırmak için Kur'an'ı çarpıttığını ifade etti.