Esad: Suriye hükümetinin başarıları, Şam düşmanlarını saldırganlığa yöneltti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinin Batı ülkelerinin desteklediği teröristlerle ve silahlı gruplarla mücadelede elde ettiği başarının Şam'ın düşmanlarını saldırganlığa yönelttiğini söyledi.

Sputnik Türkiye’nin Suriye devlet ajansı SANA’dan aktardığı habere göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi ile bir araya gelen Esad, "Dünya haritasının bölgemiz özelinde yeniden çizildiği açıkça görülüyor. Suriye'ye karşı saldırganlığın artması ve düşman ülkelerin destekledikleri hücrelerin ve grupların yenilgisinden sonra doğrudan saldırganlığa yönelmeleri, Suriyelilerin terörü tamamen yenme arzusunu sadece güçlendirecektir" dedi.

Suriye Devlet Başkanı, halkının ülkenin egemenliğini savunma ve kendi geleceklerine bağımsız olarak karar verme hakkına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Esad'ın ardından söz alan Burucerdi de, ABD ve müttefikleri ile onların vekillerinin Suriye'de yenilgiye uğratıldığını belirterek; ABD, İngiltere ve Fransa'nın 14 Nisan'da düzenlediği füze saldırısının başarısız olmasının Suriye'deki direnç ekseninin gücünü ve dayanıklılığını vurguladı. İranlı yetkili, Tahran'ın Suriye'ye desteğinin süreceğini sözlerine ekledi.