'Esad şiddetin duracağı garantisini verdi'

T24

HUMUS'TA ŞİDDET DEVAM EDİYOR



BM'DEN 'ŞİDDETE SON VER' ÇAĞRISI



FRANSA DA ŞAM BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRDI



Suriye bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırladı. Şam'da onbinlerce kişi tarafından karşılanan Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüştü.Esad'ın "Suriye'deki şiddeti sona erdirme sözü verdiğini" belirten Lavrov, Suriye'nin başkenti Şam'da Esad ile çok faydalı bir görüşme yaptığını söyledi. Lavrov, görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin Arap Birliği misyonunun genişlemesini istediğini de belirtti. Lavrov, Rusya'nın Arap Birliği planına dayalı çözüme hazır olduğunu ifade etti.Görüşmenin, Rusya ve Çin'in 4 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'ne sundukları karar tasarısını veto etmelerinin hemen ardından olması, buluşmanın önemini artırırken, Lavrov dün yaptığı açıklamada, Suriye ziyaretlerinin beklenmeden karar tasarısının oylanmak üzere Güvenlik Konseyi'ne gönderilmesini sert şekilde eleştirmişti.Rusya geçen hafta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündemine gelen ve Esad'ın görevi bırakmasını talep eden karar tasarısını Çin'le birlikte reddetmişti. Lavrov, adını vermediği dış güçlerin Suriye'de rejimi değiştirmek istediğini ancak bunun Suriye'deki kurbanların sayısını artırmaktan başka bir şeye yaramayacağını söylemişti.Suriye’nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u ağırladığı bugün de Humus kentinde şiddet olayları devam ediyor. Suriyeli muhalifler, ordunun Humus'u bu sabah yeniden vurmaya başladığını duyurdu. Özellikle üç semtin havan toplarıyla hedef alındığı belirtiliyor. Humus halkının, yoğun saldırısı sonrası askerlerin kente yönelik geniş çaplı operasyon başlatmasından korktuğu ifade ediliyor. Askerlerin Humus'un bir kilometre içine kadar girmiş olduğunu belirten muhalifler, dünkü saldırılarda 95 kişinin öldüğünü belirtiyor.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Mun da dördüncü gününe giren ve şiddetin devam ettiği Humus kentindeki saldırılarla ilgili kennte şiddetin son bulması için Devlet Başkanı Beşşar Esad’a çağrıda bulundu.Fransa, Şam'daki Büyükelçisi Eric Chevallier'yi ''istişarelerde bulunmak'' üzere geri çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, ''Şam yönetiminin Suriye halkı üzerinde uyguladığı baskınını artması üzerine kötüleşen durum üzerine istişarelerde bulunmak üzere Fransa'nın Suriye'deki Büyükelçisini merkeze çağırdığını'' söyledi. AB ülkelerinden İngiltere ve İtalya da Şam'daki büyükelçilerini geri çekeceklerini daha önce açıklamıştı.