Esad Rusya’nın Erdoğan'ı değiştirmesini umuyor

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine bir röportaj veren Esad, Rusya ile Türkiye arasındaki yakınlaşma ile ilgili de yorumlarda bulundu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad iki ülke arasındaki yakınlaşmanın Türkiye'nin Suriye yönetimine yönelik yaklaşımını değiştirmesine de katkı sunabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. İki lider başta Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı projesi olmak üzere ekonomi alanında bir dizi anlaşmaya imza atmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler Türkiye'nin Kasım 2015'te bir Rus savaş uçağını düşürmesi sonrası bozulmuştu.

Rusya'nın getirdiği ekonomik yaptırımlar Türk ekonomisini ciddi anlamda etkilemiş ancak son dönemde ilişkilerde normalleşme süreci tekrar yakalanmıştı. Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı projesinde imzaların atılması normalleşmenin ulaştığı yer bakımından önemli bir işaret kabul ediliyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği demeçten bazı kısımlar gazetenin internet sayfasında yayımlandı. Röportajın tamamı gazetenin cuma günkü baskısında yayımlanacak.

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Reuters/EC/HS