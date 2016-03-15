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Dünya

Esad, Rusya ile aralarında fikir ayrılığı olduğuna dair iddiaları yalanladı

Rusya, Suriye'deki hava güçleri geri çekeceğini açıkladı

15 Mart 2016 01:04

Rusya’nın hava kuvvetlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından konuyla ilgili Suriye Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da "Suriye ordusunun askeri zaferler elde etmesine yardımcı olan Rus hava güçlerinin azaltılması konusunda anlaşma sağlandığı" belirtildi. Beşar Esad, Rusya ile aralarında fikir ayrılığı olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada, Rusya ile konunun üzerinde bir süredir müzakere edildiğini ve ortak bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

Sputnik’in haberine göre, Rusya ve Suriye’nin terörle savaş konusundaki iş birliğinin devam edeceğinin altını çizen açıklamada, devlet başkanlarının alınan kararın çatışmaların sonlandırılması uyarınca gerçekleştiği konusunda anlaştıkları aktarıldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesindeki operasyona katılan Rus askerlerinin profesyonel, cesur ve kahraman olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

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