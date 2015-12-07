Esad: PYD'ye silah gönderdik

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ingiliz Sunday Times gazetesine verdiği söyleşide 'PYD'ye silah gönderdik, çünkü onlar Suriye vatandaşları ve teröristlerle savaşmak istiyorlar" dedi.

Kürtlerin, Suriye ordusuyla beraber, "teröristlerle" savaştığını ifade eden Esad, "Onlara silah gönderdik, çünkü onlar Suriye vatandaşları ve teröristlerle savaşmak istiyorlar. Aynı şeyi Suriye'deki birçok gruba yapıyoruz, çünkü ordusu ülkenin her yerine gönderemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Esad, IŞİD'i yenmek için hava operasyonlarının yeterli olmayacağını da sözlerine ekledi.