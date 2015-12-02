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Dünya

'Rusya'dan PYD'ye 5 ton silah yardımı' iddiası

Rusya'nın, Halep'in kuzey ucunda PYD'nin kontrolündeki Şeyh Maksud bölgesine 5 ton mühimmat bıraktığı iddia edildi

Arşiv

02 Aralık 2015 17:54

Rusya'nın, Halep'in kuzey ucundaki Şeyh Maksud'u kontrol eden PYD güçlerine havadan 5 ton mühimmat bıraktığı iddia edildi. Sevkiyatın, Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi sonrası yapıldığı belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Rusya'ya ait askeri kargo uçağının, Halep'in kuzey ucunda PYD'nin kontrolündeki Şeyh Maksud bölgesine 5 ton mühimmat bıraktığı öne sürüldü. Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait askeri kargo uçağının, Şeyh Maksud bölgesindeki PYD güçlerine bugün sabaha karşı 03.00'te 5 ton hafif silahı paraşütlerle indirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın sevkiyatının 24 Kasım'da Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülmesinin ardından yapıldığına dikkat çekildi.

Rus uçağının düşürülmesini takiben Rusya ve PYD yaklaşık iki aydır süren yakınlaşmalarını savaş alanına da yansıtmıştı. Geçen hafta PYD, hali hazırda kontrol ettiği Afrin ve Kobani'yi birleştirmek için Rus şemsiyesi altında Azez-Cerablus hattında ilerlemek için muhaliflerin cephe hatlarına saldırmaya başlamıştı.

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