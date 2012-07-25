Ortadoğu konusunda deneyimli gazetecilerden Abdülbari Atwan NTV Ana Haber'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtladı. Şam yönetiminin kimyasal silah kullanmaktan kaçınmayacağını söyleyen Atwan, "Esed ölene kadar savaşacak" yorumunu yaptı.

Suriye'de halkın belirli bir kesminin Esed'e destek olmaya devam ettiğini söyleyen Atwan, çatışmaların daha da şiddetleneceği tehlikesine işaret etti.

Esed rejminin tahmin edilenden daha uzun süre iktidarını koruyacağını ileri süren Atwan, şunları kaydetti:

"Suriye'de yönetim önemli bir darbe aldı. Öncelikle intihar eyleminde savunma bakanının da aralarında olduğu üst düzey yetkililerini kaybetti.

Diğer darbe Şam'da muhaliflerin bazı bölgeleri işgal etmesi oldu. Üçüncü olarak da sınır kapılarının kaybedilmesi oldu. Şu anda durum yönetimin ülk üzerinde kontrolünü kaybettiğini gösteriyor.

Esed rejimi Suriye'de halkın belli bir kesimi arasında hala destek görüyor. Aynı zamanda Rusya, Çin, İran ve Hizbullah'dan da destek alıyor.

Suriye ordusu hala çok güçlü. Pek çok kişi ve generalin Türkiye'ye kaçıtığını biliyoruz ama ordu hala çok güçlü.

Suriyeli yetkililerden aldığımız bilgiye göre, Suriye ordusu kapasitesinin yüzde 8 ila 10'luk kısmını kullanmış.

Demek oluyor ki Esed, iktidarını sürdürebildiği kadar sürdürecek. Ordu ve halkın bir kısmının desteğini sürdürdüğü sürece iktidarını koruyabilecektir.

Pek çok kişinin tahmin ettiğinden daha uzun sürecek Esed yönetimi. Ben rejimin birkaç hafta veya ayda düşeceğini düşünmüyorum."

'Kimyasal silah kullanmaktan çekinmezler'

Atwan, önceki gün Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan 'dış müdahalede kimyasal silah kullanırız' açıklamasına da değindi.

Şam yönetiminin kimyasal silah kullanmaktan çekinmeyeceğini dile getiren Atwan, "Muhalifler, yönetimi Kaddafi ve Saddam Hüseyin ile aynı kaderi palaşacağı konusunda tehdidini sürdürürse, Suriye'deki yönetimin manevra şansı kalmaz. Esed ölene kadar savaşacak gibi görünüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıkladığı gibi bir dış müdahale durumunda 'kimyasal silah' kullanmaktan kaçınmayacaklardır" şeklinde konuştu.

'Bölünme Türkiye'yi de etkiler'

Suriye'den dün gelen haberlere ülkenin kuzeyindeki 4 kent Kürt grupların kontrolüne geçti. Ülkede bu şekilde meydana gelecek bölünmenin Türkiye ve çevre ülkelerine de etkileyebileceğini ifade eden Atwan şöyle devam etti:

"Şu anda pek çok kişi Suriye'nin bölünmesinden söz ediyor. Özellikle İsrail basının da 5 veya 6 kantondan bahsediliyor. Kuzeyde Kürtler için özerk bir yönetim öngörülüyor.

Suriye bölünecek olursa, ki bu çok tehlikeli bir senaryodur. Böylesi bir bölünme Ortadoğu'nun diğer ülkelerine de yansıyacaktır. Bu senaryo, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölge ülkeleri de bu tehlike ile karşı karşıya kalabilir.