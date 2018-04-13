Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Doğu Guta'dan çıkan silahlı muhalif grup ve ailelerin Türkiye’nin Hatay, Kilis ve Gaziantep sınırlarına bitişik İdlib ve Fırat Kalkanı bölgeleri, güneyde Esadrejiminin kontrolüne geçen bölgelerden kaçtığını söyledi. Ergin, Türkiye sınırının "çoğu cihatçı çizgideki silahlı muhalif olan gruplar ve ailelerin sığınma merkezi haline" geldiğini ifade etti.

Ergin, "Esad muhalifleri Türkiye sınırında toplanıyor" başlığıyla (13 Nisan 2018) yayımlanan yazısında, "hemen hemen her gece yarısı Doğu Guta’dan kontak çeviren otobüs konvoylarının çoğunlukla İdlib’e doğru hareket ettiğini" belirterek, "Bu konvoylar, ayrıca daha az sayıda olmak üzere Fırat Kalkanı bölgesinde sınırın 30 km güneyindeki El Bab ve Gaziantep’in ilçesi Karkamış’a komşu Cerablus’a da gidiyor. Sınırlı sayıda bir grubun Afrin’e de gittiği sahadan rapor edilmiş bir durum" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) şubat ayı itibarıyla, yani son nüfus hareketlerinden önce İdlib’de yerinden edilmiş olan insanların sayısını 1.2 milyon olarak verdiğini hatırlatan Ergin, şubat ayına ait olan bu sayının sekiz ay öncesine kıyasla yüzde 25’lik bir artışa tekabül ettiğinin de altını çizdi.

Ergin, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Gözlenen yöneliş, savaşın sonunun yaklaşmasıyla birlikte Şam’ın civarı ve ayrıca Hama, Humus gibi Şam’la Halep arasındaki vilayetlerde muhaliflerin elinde kalan son direniş ceplerindeki cihatçı grupların da önümüzdeki haftalarda, aylarda Suriye’nin kuzeyine doğru geçmeleridir.

Buraya kadar aktardıklarımızdan varacağımız sonuç şudur: Türkiye’nin Hatay, Kilis ve Gaziantep sınırlarına bitişik İdlib ve Fırat Kalkanı bölgeleri, güneyde Esadrejiminin kontrolüne geçen bölgelerden kaçan ya da anlaşmalarla kontrollü bir şekilde tahliye edilen çoğu cihatçı çizgideki silahlı muhalif gruplar ve ailelerinin sığınma merkezi haline gelmektedir."