‘Esad kırmızı çizgimiz’



Şam'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın pozisyonunu sorgulayan hiçbir grupla muhatap olmayacaklarını söyledi. Muallim, “Başkanlık makamı hakkında konuşan kimseyle görüşmeyeceğiz. Beşar, Suriye halkına mal olmuş bir isim ve kırmızı çizgimizdir” diye konuştu. Muhalefetin bu sanrıları terk etmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, “Eğer bu şekilde düşünüyorlarsa onlara görüşmelere gelmemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

“Görüşmelerin sonunu hazırlıyor”

Muallim'in bu açıklamalarına muhalefet cephesinden tepki gecikmedi. Suriye Ulusal Konseyi, Dışişleri Bakanı'nı Esad'ın yetki alanını tartışmaya açmayı reddederek barış görüşmelerini daha başlamadan bitirmekle suçladı.

Yüksek Müzakere Komitesi üyesi Munzer Makus, El Hadath kanalına yaptığı açıklamada, “Muallim'in Cenevre'nin sonunu hazırladığını düşünüyorum. Bu oldukça açık. Görüşmeleri daha başlamadan bitiriyor” diye konuştu.

29 Ocak'ta başlayan Cenevre görüşmelerinin ikinci turu 14 Mart'ta gerçekleştirilecek.