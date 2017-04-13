Esad: Kimyasal saldırı iddiası 'yüzde 100' uydurma

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği mülakatta, Suriye yönetiminin İdlib vilayeti yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasında düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırının "yüzde 100 uydurma" olduğunu söyledi.

Perşembe günü Şam'da gerçekleştirilen röportajda Beşar Esad, söz konusu iddiaların "ABD'nin Suriye'ye yönelik bir saldırıyı meşrulaştırmak" amacıyla öne sürüldüğünü savundu. ABD'nin geçen hafta Suriye yönetimine ait El Şayrat hava üssüne düzenlediği hava saldırısına değinen Esad, "Söz konusu saldırı ateş gücümüz ve teröristlere saldırı düzenleme kabiliyetimizi zedeleyemedi" dedi.

"Batı'nın ve özellikle de ABD'nin teröristlerle el ele verdiği kanısındayız" şeklinde konuşan Esad, Suriye ordusunun, sahip olduğu "kimyasal silahlardan birkaç yıl önce feragat etmiş olduğunun" da altını çizdi. Beşar Esad, "Bu hikaye hiçbir şekilde inandırıcı değil. Bugünlerde çok sayıda sahte video mevcut. Bir videonun doğru olduğunu nasıl teyit edebilirsiniz? O ölü çocukların Han Şeyhun'da öldürülüp öldürülmediğini bilmiyoruz" dedi.

'ABD kimyasal saldırı düzenledi' iddiası

Diğer yandan Suriye ordusu, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çarşamba gecesi düzenlenen hava saldırısında IŞİD'e ait zehirli gaz depolarını vurduğunu, açığa çıkan zehirli gazlar nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğünü iddia etti. Suriyeli yetkililer Deyr ez-Zor bölgesinin doğusunda meydana geldiği iddia edilen olayın IŞİD ve El Kaide bağlantılı militanların kimyasal silahlara sahip olduğunu kanıtladığı savunuldu.

ABD öncülüğündeki IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun sözcüsü ABD'li Albay John Dorrian ise, koalisyonun söz konusu bölgede hava saldırısı düzenlediği iddialarını yalanladı. Dorrian, "Suriye'nin iddiaları gerçek dışı ve bu iddiaların kasıtlı birer dezenformasyon olması muhtemel" dedi.

Rus ordusu sözcüsü İgor Konaşenkov da, bölgede İHA'larla yapılan incelemeler sırasında iddia edilen saldırıyla ilgili bir ize rastlanmadığı bildirildi.

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AFP/BÜ/BK