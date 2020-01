"Esad kazandı, muhalifler kaybetti; kaldık IŞİD'le baş başa!"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) devam eden Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında yürüttüğü El Bab operasyonu ile ilgili olarak "İşin gerçeği şu. Esad kazandı, muhalifler kaybetti. Ama her şeye rağmen ateşkes çok önemli!.. En azından bundan sonra masum insanlar ölmeyecek. Şam rejimi İdlib’e saldırmayacak" dedi. "Siyasi çözüm olur mu? O çok karmaşık mesele. Beş milyondan fazla Suriyeli ülke dışına kaçtı. Sekiz milyondan fazla Suriyeli yerinden yurdundan oldu. Yer değiştirdi" diyen Tezkan, "Onlar ne olacak? Evlerine nasıl dönecekler? Barış nasıl sağlanacak? Sonra Kürtler meselesi var. Kuzeydeki PYD yapılanması. Her şeyden önemlisi IŞİD. IŞiD’in Suriye topraklarından sökülüp atılması" ifadesini kullandı.

Mehmet Tezkan'ın "Kaldık IŞİD'le baş başa!" başlığıyla yayımlanan (29 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Suriye’de kalıcı ateşkes için anlaşma sağlandı..

Kimle kim anlaştı?

Yapılan açıklamaya göre; Türkiye- Moskova-İran anlaştı..

Kimle kim arasında ateşkes sağlanacak?

Şam rejimiyle muhalif gruplar arasındaki savaşa son verilecek..

Şam rejimi Halep’i ele geçirdi, ÖSO Halep’in doğusundan çıktı, 40 bin sivil tahliye edildi..

Doğu Halep enkaz yığınına döndü..

Şam bu ortamda ateşkese razı oldu..

***

İşin gerçeği şu.. Esad kazandı, muhalifler kaybetti.. Ama her şeye rağmen ateşkes çok önemli!.. En azından bundan sonra masum insanlar ölmeyecek.. Şam rejimi İdlib’e saldırmayacak..

***

Siyasi çözüm olur mu?

O çok karmaşık mesele.. Beş milyondan fazla Suriyeli ülke dışına kaçtı.. Sekiz milyondan fazla Suriyeli yerinden yurdundan oldu.. Yer değiştirdi..

Onlar ne olacak?

Evlerine nasıl dönecekler?

Barış nasıl sağlanacak?

Sonra Kürtler meselesi var.. Kuzeydeki PYD yapılanması..

Her şeyden önemlisi IŞİD..

IŞiD’in Suriye topraklarından sökülüp atılması..

***

Galiba, o iş bize düştü.. Galiba, IŞİD’le baş başa kaldık..

Dün Cumhurbaşkanı da söyledi.. IŞİD’le mücadele için ABD öncülüğünde kurulan koalisyona 68 ülke katılmıştı.. Hiçbiri ortada yok..

Daha da kötüsü.. ABD uçakları 20 Kasım’dan beri IŞİD hedeflerini vurmuyormuş..

Koordinat veriyormuşuz..

Hava şartları müsait değil diyorlarmış..

Yer bildiriyormuşuz..

Hedef uygun değil diyorlarmış..

Kısaca kaytarıyorlarmış!. Ayak sürtüyorlarmış!.

Türk askerinin daha aşağılara inmesini istemiyorlarmış..

***

Madem hal böyle..

Madem Batı destek değil köstek oluyor..

Riske girmeyelim.. IŞİD’liler El Bab ve Rakka’da kalsın.. Sınır bölgesini zaten temizledik.. Sınırımızı sağlam tutalım, içerideki IŞİD’lileri temizleyelim yeter..



Hulusi Paşa’ya sorular



Darbeyi Araştırma Komisyonu’nun aklına Genelkurmay Başkanı Akar’a 15 Temmuz gecesini sormak yeni geldi..

Komisyonun görev süresi 6 Ocak’ta bitiyor..

Hulusi Paşa o tarihe kadar sorulara yanıt verir mi; bilinmez..

***

Hulusi Paşa’nın ifadesi veya sorulara vereceği yanıt iki açıdan çok önemli..

BİR: Her şeyden karanlık 5.5 saatin aydınlatılması gerekiyor.. MİT Müsteşarı’nın Genelkurmay Karargâhı’na geldiği saatten darbecilerin sokağa çıkışına kadar geçen süre esrarını koruyor.. Hulusi Paşa 5.5 saatte neler olduğunu anlatacak az sayıda kişiden biri.. Tamamına vakıf olan tek kişi..

***

İKİ: FETÖ’cü çete en fazla Genelkurmay Karargâhı’nda örgütlenmiş.. Zaten ele geçirdikleri tek yer orası denilebilir.. Genelkurmay Başkanı’nı, İkinci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı orada derdest ettiler.. FETO’cüler o kilit mevkilere nasıl geldi?

***

Hulusi Paşa er veya geç bu sorulara yanıt vermek zorunda..

Yedek vekillik kalktı vekiller rahatladı!..



21 maddelik anayasa değişikliğinde AKP’li vekilleri rahatsız eden iki üç madde vardı..

Yok yok..

Cumhurbaşkanı seçimiyle milletvekili seçiminin aynı anda yapılacak olması..

Cumhurbaşkanına yasa yapma yetkisi verilmesi..

Cumhurbaşkanının tek başına HSYK’yı şekillendirmesi..

Meclis’in hükümeti denetleme görevine son verilmesi..

Vekilleri çok fazla rahatsız etmedi..

İtirazlar yedek vekillik üzerine yoğunlaştı.. Başbakan’la MHP lideri önceki gün buluştu.. AKP’li vekilerin talepleri doğrultusunda..

BİR: Yedek vekilliğin tekliften çıkarılmasına..

İKİ: Cumhurbaşkanı adayı olmak için doğuştun Türk olma şartından vazgeçilmesine.. Karar verildi..

***

Vekilleri rahatsız eden başka bir madde şimdilik yok..