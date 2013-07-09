Esad kabineye 16 yeni isim atadı

Kanlı iç savaşın sürdüğü Suriye’de Devlet Başkanı Beşşar Esad, ramazan ayına girilirken kabinesinde değişikliğe gitti. 16 yeni ismi kabineye alan Esad, eski yetkililerin tümünü görevden aldı. Suriye'de 2005 yılından beri ilk kez bu kadar kapsamlı bir değişikliğe gidildi. SANA haber ajansının bildirdiğine göre Esad bu kararı “partinin gerçeklikle olan bağlarını güçlendirmek ve halkla diyaloğu güçlendirmek” adına aldığı ifade edildi.

BM'den ramazan hatırlatması

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Suriye halkının üçüncü kez ramazana iç savaşla girdiğini hatırlatarak tüm taraflardan ramazan ayı boyunca silahlarını bırakmalarını istedi. Ban, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini, her yeni günün yeni ölümler ve acı getirdiğini vurgulayarak, yerlerinden edilen ve komşu ülkelere sığınan aç ve susuz Suriyelilerin gıda, barınak ve tıbbi malzeme ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Esad bizzat ilgilenmeli

Suriye halkının ramazanı sükunet içinde geçirmesi için çatışmaların durmasını isteyen Ban, "Bütün askeri üniteleri, düzenli orduları, Özgür Suriye Ordusu'nu, elinde silah bulunan herkesi ramazan ayında çatışmaları durdurmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Kalıcı barışın ancak ciddi müzakereler sonucu sağlanabileceğinin farkında olduğunu dile getiren Ban, ramazanda çatışmaların durmasının çözüme yönelik önemli bir adım olabileceğini savundu. BM Genel Sekreteri Ban, Suriye genelindeki tutuklu merkezlerinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu tutukluların salıverilmesini de isteyerek, "Devlet Başkanı Beşşar Esad'den konuyla bizzat ilgilenmesini ve tüm tutukluların bırakılmasını sağlamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.