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Deutsche Welle

Esad: İnsani yardımınıza ihtiyacımız yok

Suriye lideri Beşar Esad yaşanan mülteci krizi ve terör olaylarının Avrupa’nın kendi suçu olduğunu savundu

30 Aralık 2016 23:30

Suriye lideri Beşar Esad, Avrupa devletlerini Suriye'deki terörü 'doğrudan ya da dolaylı olarak' desteklemekle suçlayarak, Avrupa'daki mülteci krizi ve terör olaylarının da Avrupa ülkelerinin kendi suçu olduğunu savundu.

‘Il Giornale‘ gazetesine görüntülü bir mülakat veren Esad, terör saldırıları ve Suriyeli sığınmacıların Avrupa'ya akınının Suriye'deki terörle bağlantılı olduğunu söyledi. Suriye lideri, "Sorumlular ve hükümetler kendi çıkarlarına, kendi halklarının çıkarına aykırı hareket ediyorlar" diye konuştu.

"İnsani yardımınıza ihtiyacımız yok"

Suriye halkının Avrupa'dan gelen insani yardımlara da ihtiyacı olmadığını savunan Beşar Esad, savaştan sonra Suriyelilerin ülkelerine döneceğinden emin olduğunu söyleyerek, "Onların sizin kendi ülkenizde vereceğiniz desteğe ihtiyacı yok. Onların sizin Suriye'de vereceğiniz desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.

Yaklaşık beş buçuk yıldır süren Suriye'deki iç savaşta yüz binlerce insan öldü. Milyonlarca Suriyeli de ülke içinde ve dışında yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Bu geçen sürede pek çok kez ateşkes girişimlerinde bulunulsa da, ateşkesler kısa süreli oldu. Türkiye ve Rusya'nın girişimi ile sağlanan ve dün gece yarısından itibaren başlayan ateşkesin kısmi ihallere rağmen sürdüğü belirtiliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, DK/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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