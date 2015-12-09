Esad Humus'ta kazandı



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman'ın açıklamasına göre, muhalifler kontrol altında bulundurdukları son mahalleyi boşaltmak için bir süre önce hükümetle anlaşmaya varmıştı.

Rami Abdurrahman, 150 kadar muhalifi taşıyan 3 otobüsün bölgeden ayrıldığını açıkladı. Gün içinde 750 dolayında kişinin otobüslerle nakledilmesi bekleniyor.

Bölgeden ayrılmasına izin verilenler arasında silahlı grup üyeleri de bulunuyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman kadın, çocuk ve yaralılara öncelik verildiğini söyledi.

Humus Valisi'nin açıklaması

Muhaliflerle hükümet güçleri arasında anlaşmaya geçen hafta varılmıştı. Anlaşma uzun süre muhaliflerin kalelerinden sayılan Vaer bölgesinin boşaltılmasını, aileleriyle birlikte 2 bin muhalifin tahliyesine izin verilmesini öngörüyor. Humus Valisi Telal Barazi, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Cihatçılar ellerinde kalan son bölge olan Vaer’i iki ay içinde boşaltacak" açıklamasını yapmıştı.

Vaer'i terk eden muhaliflerin halen El Kaide ve El Nusra Cephesi gibi cihatçı örgütlerin kontrolü altında bulunan Idlib'e nakledilecekleri belirtildi.