Esad: Her yeri geri almaya kararlıyız

Bayram namazını muhaliflerin çekildiği, başkent Şam yakınlarındaki Deraya'da kılan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ateşkes öncesi açıklamalarda bulundu. Suriye devlet medyasında yer alan açıklamaya göre, Esad, "Suriye devleti bütün bölgeleri teröristlerden almaya ve yeniden inşa etmeye kararlıdır" dedi. Beşar Esad, "Suriye ordusu dış ve iç koşullardan bağımsız olarak çalışmasını kararlılıkla ve duraksamaksızın sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye'deki çatışmalar bayramın ilk günü ateşkes öncesi devam etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, özellikle Halep'in kuzeyinde şiddetli çatışmaların meydana geldiğini duyurdu. İdlib vilayetinde ve başkent Şam'da da

savaş jetlerinin uçtuğu bildirildi.

Ahrar el Şam: Ateşkes devrimi zayıflatır

Ülkede etkin olan radikal İslamcı gruplardan Ahrar el Şam'dan pazar akşamı yapılan açıklamada, ABD ile Rusya arasında varılan anlaşma sert bir şekilde

eleştirildi. Yayınlanan görüntülü mesajda, anlaşmanın Şam yönetimini güçlendireceğini savunularak, ateşkesin devrimi askerî olarak zayıflatacağını öne sürüldü. Sözcü yayınladığı video mesajında, ülkenin güneyindeki bütün milislere

çağrıda bulunarak, çatışmalara devam edilmesini istedi.

Yardım örgütlerinin çağrısı

Öte yandan uluslararası yardım örgütleri Suriye'de tarafları ateşkese uymaya çağırdı. Haber ajansı epd'ye konuşan Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı'nın sözcüsü (WFP) Bettina Lüscher, "Çaresiz durumdaki insanlara gıda

ve diğer yardım malzemelerini ulaştırabilmemiz için çatışmalara acilen son verilmesine ihtiyaç var" dedi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü ise şiddette hissedilebilir

her türlü gerilemenin memnuniyet verici olduğunu duyurdu. Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, "insani yardım ekipleri açlık ve susuzluk çeken, hastalıklardan muzdarip insanlara

ulaşabilmeli" denildi.

