Esad: Her şeyi görüşmeye hazırız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kazakistan'da ocak ayı sonunda başlayacak görüşmelerle ilgili olarak, 'her şeyi' görüşmeye hazır olduklarını, ancak muhalefeti kimin temsil edeceğinin ve görüşmeler için tarihin henüz belli olmadığını kaydetti. Esad, tarih belirlenir belirlenmez hükümet heyetinin Astana'ya gitmeye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diğer tarafta kim olacak? Henüz bilmiyoruz. Karşımızda gerçek bir Suriye muhalefeti mi olacak?" diye konuştu.

Esad'ın Fransız France Info, LCP ve RTL medya kuruluşlarına verdiği demeçleri aktaran Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Suudi Arabistan, Fransa ve İngiltere'nin desteklediği grupların müzakerelere katılmasına karşı çıkan Esad, Suriye'nin meselelerinin Suriyeli gruplar tarafından tartışılması gerektiğini vurguladı. Esad'ın bu ifadesiyle, Suudi Arabistan destekli Suriyeli muhaliflerin en büyük çatı örgütü Yüksek Müzakere Komitesi'ni kast ettiği düşünülüyor.

"Devlet Başkanı'nı seçmek halkın işi"

Esad, devlet başkanı olarak konumunu tartışmaya hazır olup olmadığı yönündeki soruyu ise "Evet, ama benim konumum anayasa ile bağlantılıdır. Bu noktayı tartışmak istiyorlarsa anayasayı da tartışmaları gerekir" dedi. Esad, anayasal konuların referanduma götürülmek zorunda olduğu ve devlet başkanını halkın seçtiği mesajını verdi.

Esad, pazar günü kendisini ziyaret eden Fransız milletvekillerine Kazakistan'da planlanan görüşmeler konusunda iyimser olduğunu belirtmiş, milletvekillerinden Thierry Mariani, Esad'ın 'cihatçılar dışındaki yaklaşık 100 muhalif grupla silah bırakmaları koşuluyla müzakereye hazır olduğunu' aktarmıştı. Esad'ın 'savaş suçu' suçlamalarını reddettiğini belirten Mariani, "Muhtemelen hükümet tarafında yanlışlıklar olmuştur. Bunlardan üzüntü duyarım, kınarım. Hiçbir savaş temiz değildir" dediğini aktarmıştı.

"Halep'i zafer olarak görmüyoruz"

Halep'i muhaliflerden geri almalarını bir zafer olarak görmediklerini söyleyen Esad, "Tüm teröristlerden kurtulduğunuzda o zaman bir zafer olur. Ama tabii ki Halep savaşta ve zafere giden yolda bir dönüm noktasıdır" diye konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep'in doğusunu muhaliflerden geri almak için düzenlenen ve can kayıplarına yol açan bombardımanları savunarak, "Bunun alternatifi, kentteki sivilleri teröristlerin insafına bırakmak olurdu. Ama sonuçta halk teröristlerin elinden kurtarıldı' dedi. Suriye hükümeti, rejim karşıtı tüm silahlı güçleri 'terörist' olarak nitelendiriyor.

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'in doğusu 2012 yılında muhaliflerin eline geçmiş, yıllar süren çatışmaların ardından rejim birlikleri aralık ayında kentin tümünde kontrolü sağlamıştı. Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuğunda geçen ay ilan edilen ateşkes sürüyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta BM verilerine göre şimdiye kadar en az 310 bin kişi yaşamını yitirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,AFP/BK,BÖ