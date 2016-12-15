"Esad, Hatay ve Kilis'e yeni mülteciler gönderebilir"

İngiltere’nin Suriye konusundaki özel temsilcisi Gareth Bayley İstanbul’da bir grup gazeteciyle biraraya geldi ve Halep etrafındaki tartışmalarda kendi tavırlarını açıkadı. İngiliz diplomat Bayley, Esad’ın Türkiye'ye, Hatay'a ve Kilis'e biraz daha mülteci göndermek isteyebileceğini belirtti ve "İdlib zaten insanla dolu, nereye gidecekler?" diye de sordu

Hürriyet Daily News (HDN) gazetesinden İpek Yezdani'nin haberine göre, Bayley, “Halep’in düşmesi savaşın bitmesi anlamına gelmiyor; bu savaşın temel boyutu değişmedi çünkü” dedi. Suriye’nin değişik yerlerinde kuşatma altında bulunup da uluslararası camianın yardımını bekleyenlerin sayısının 600 bine yakın olduğunu söylemiş Bayley; önümüzdeki günlerde daha fazla istikrarsızlık ve insani felâket görüleceğini de..

4 yıl boyunca muhaliflerin elinde bulunan Doğu Halep’in Rusya destekli Esad güçleri tarafından alınması sonrasında yaşananların 'insanlığa karşı işlenmiş suçlar' olduğunu belirtip şunları da eklemiş Bayley:

“Kaybolan insanlar.. keyfi tutuklamalar.. işkenceler… bunları güvenilir kaynaklardan duyuyoruz. Bu suçları işleyenlere hesap sormak gerekiyor. Bütün savaşlarda olduğu gibi bu savaşta da bir hesaba çekme yaşanacak.”

Halep’ten sonra ne olur?

“İdlib’e gidebilir, Palmira’yı yeniden alabilir; ya da doğuya yönelip Deyr’ez Zor ve Rakka’ya yönelebilirler. Her şey İran ve Rusya’nın bu rejimi nereye kadar destekleyeceğine bağlı. İran ve Rusya toprak bütünlüğüne sahip Suriye fikri için daha ne bedel ödeyebilir? İran Akdeniz’e koridorunu aldı ve amaçlarına şimdiden ulaştı; Rusya’nın da üsleri var. Her ikisi de askeri hedeflerine ulaştılar…”

Bir beklentisi Bayley’in Türkiye için önemli: Esad’ın Türkiye’ye, Hatay’a ve Kilis’e biraz daha mülteci göndermek isteyebileceğini düşünüyor İngiliz diplomat. “İdlib zaten insanla dolu, nereye gidecekler?” diye de soruyor…

Sadece bizim meslektaşlar bilsin diye anlatmadı bunları herhalde; bu görüşlerin Ankara’ya ulaşmasını da istemiştir..