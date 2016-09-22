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BBC Türkçe

Esad: Halep'te kuşatma yok, kimyasal silah kullanmadık

Suriye Cumhurbaşkanı, Halep'in muhaliflerin elindeki kesimlerinin kuşatma altında tutulduğunu reddetti

22 Eylül 2016 18:45

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Halep'in muhaliflerin elindeki kesimlerinin kuşatma altında tutulduğunu reddetti. Esad ayrıca, kimyasal silah kullanıldığı iddialarını da kabul etmedi.

Kimyasal silah kullanmanın sivilleri "teröristlerin" kucağına atacağını söyledi. Beşar Esad "ABD ve Türkiye'nin teröristleri desteklemeye son vermesi halinde, ülke dışına kaçan Suriyelileri iki ay içinde geri kabul edeceğini belirtti.

Esad, geçen Cumartesi günü 60 Suriye askerinin öldüğü saldırıların "kaza olmadığını" da söyledi.

Suriye lideri ülkesindeki savaşın "başka ülkelerin fonladığı küresel bir çatışmanın parçası olduğu sürece devam edeceğini" vurguladı.

Associated Press Haber Ajansı'nın yayınına katılan Esad, "Küresel ve bölgesel çatışmanın parçası olarak gördüğünüzde, kontrol edemediğiniz çok fazla dış etken olduğunda, savaş devam edecektir" dedi.

Beşar Esad, geçen Pazartesi günü yardım konvoyuna düzenlenen saldırının arkasında Rusya'nın olmadığını söyledi.

Esad "O konvoylar militanların bölgesindeydi. Teröristlerin kontrolündeki bölgede. Önce onları, bu konvoyların güvenliğinden sorumlu teröristleri suçlamalılar. Ne olduğu hakkında bir fikrimiz yok" dedi.

Bu arada, BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Remzi Ezzeldin Remzi, Suriye'deki barış sürecini destekleyen ülkelerin, ateşkes anlaşmasını kurtarmalarını ve haftalar içinde barış görüşmelerine geri dönmelerini umduğunu söyledi.

Remzi, ABD ve Rusya'nın bugün New York'ta ikinci kez toplanacak Uluslararası Suriye Destek Grubu (ISSG) ülkelerinin desteğine sahip olduğunu belirtti.

Remzi "Ateşkesin görüşmelerin yeniden başlamasına çok yardımcı olacağı açık. ISSG toplantısındaki amaç da bu" dedi.

Öte yandan, Halep'in gece saatlerinde muhalif güçlerin elindeki kesimlerine aylardır görülen en yoğun hava saldırılarının düzenlendiği belirtildi.

Bir AFP Haber Ajansı Muhabiri, uçakların gece yangın bombaları attığı bütün bir sokağın alevler içinde kaldığını söyledi.

Muhalif bir grup Bustan el Kasr bölgesinden 10 kişinin öldüğünü belirtti.

Muhaliflerin, hükümet güçlerinin kuşatmasının yarmaya çalıştığı kentin güneyinde de çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Bir zamanlar Suriye'nin ticaret ve sanayi merkezi olan Halep 2012'den bu yana ikiye bölünmüş halde. Hükümet güçleri kentin batısını denetimleri altında tutarken, muhalifler doğu bölgelerine hâkim durumda.

Çatışmalar nedeniyle iki milyon kişi mahsur kalmış halde. ABD ve Rusya arasında varılan ve bir hafta devam eden ateşkes anlaşmasının en önemli amaçlarından biri de bu insanlara yardım ulaştırmaktı.

Ancak Pazartesi günü Halep'in dışındaki Suriye Kızılayı'na ait depo yakınlarındaki yardım konvoyuna hava saldırısı yüzünden, BM bölgedeki yardım faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri saldırıdan birbirlerini sorumlu tutuyor.

Ancak bir BM sözcüsü, başkent Şam'ın kuşatma altında tutulan bir banliyösüne yardım gönderdiklerini ve Halep'e de "yakın gelecekte" ulaşmayı umduklarını belirtti.

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