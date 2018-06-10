Esad: Duma'da kimyasal saldırı yapıldığına ilişkin video mizansendi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin Duma kentinde kimyasal saldırı gerçekleştirildiğine dair videonun mizansen olduğunu söyledi. Esad, videonun El Nusra (Yeni adıyla Fetih el Şam) ile bağlantılı Beyaz Miğferler tarafından yayılmasının da Londra'nın halkla ilişkiler hilesi olduğunu ifade etti.

İngiliz Mail on Sunday gazetesine konuşan Esad, "İngiltere, El Kaide'nin kolu olan Beyaz Miğferleri açık açık destekliyor. Beyaz Miğferler'i İngiltere'nin halkla ilişkiler hilelerinden biri olarak görüyoruz. Kimyasal saldırı mizanseni bu şekilde üç ülke tarafından yapıldı (İngiltere, Fransa ve ABD)" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, İngiltere, Fransa ve ABD'nin Suriye'ye yaptıkları son saldırıyı haklı çıkarmak için böyle bir adıma başvurduğunu belirten Esad, "Kimyasal saldırı gerçekleştirildiği yalandı. Bölgeyi militanlardan kurtardıktan sonra elimize ulaşan bilgiler hiçbir saldırının olmadığını ortaya koydu. İngilere yönetiminin saldırıdan kimin sorumlu olduğu ile ilgili kanıt sunması gerekiyordu, ancak bu yapılmadı" dedi.

Şam'ın daveti olmadan Suriye'de bulunan İngiltere'nin geçen yüzyıldan kalma imparatorluğa özgü bir politikada olduğunu söyleyen Esad, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kolonici politika yeni değil. İngiltere 20. yüzyılın başlarında var olan bu politikayı hiç değiştirmedi. ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'de gayrimeşru bir şekilde varlığını sürdürüyor. Bu işgal demektir. Suriye'nin egemenliğini ihlal ediyorlar. Başka bir görüşü savunanları da tanımıyorlar. Son 5 yıldır olayların gidişatı da bunun doğruluğunu kanıtlıyor. Suriye'de Batı'nın desteğiyle gerçekleşen kaos yüzünden tüm dünyaya yayılan teröre bir bakın."

Esad, Suriye'nin siyasi kararlarında bağımsız olduğunu, kendi çıkarları üzerinden hareket ettiğini vurguladı ve "Biz kukla devlet değiliz" dedi.

Beyaz Miğferler'in Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirildiğine dair yayınladığı videonun ardından ABD, İngiltere ve Fransa Şam'ın kendi halkına karşı kimyasal kullandığı iddiasıyla Suriye'yi vurmuştu.