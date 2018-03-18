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Deutsche Welle

Esad Doğu Guta'daki rejim birliklerini ziyaret etti

Suriye resmi haber ajansı, Esad'ın Doğu Guta'da muhaliflerle savaşan rejim birliklerini ziyaret ettiğini duyurdu. Öte yandan muhaliflerin Birleşmiş Milletler ile bölgede ateşkesi görüştüğü bildirildi.

18 Mart 2018 22:27

Suriye resmi haber ajansı SANA, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Doğu Guta'da yeniden rejim birliklerinin kontrolüne geçen bölgeleri ziyaret ettiğini kaydetti. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı'nın Facebook hesabından yayınlanan Esad'ın askerlerle çekilmiş bir fotoğrafının altına, "Doğu Guta'da ateş hattında…Başkan Esad Suriye Arap Ordusu'nun kahramanları ile birlikte" notu düşüldü.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre bölgenin güneyindeki muhalif birlikler Birleşmiş Milletler heyetiyle ateşkes, yardım ve ağır yaralıların tahliyesi konularını görüştü. Feylek El Rahman adlı muhalif grubun İstanbul'da bulunan sözcüsü Vael Elvan, müzakere edilen en önemli konuların "ateşkes, sivillere yardım ve yaralıların Guta dışında tedavi edilebilmeleri için tahliye edilmesi'' olduğunu, ancak ''bölgeden çıkış ve tahliye" konusunun görüşülmediğini söyledi.

Suriye devlet televizyonu, Suriye ordusunun Doğu Guta'da bulunan Harasta'daki muhalif güçlere bölgeden çekilmeleri için saat 15:00'e kadar zaman tanındığını duyurmuştu.

Binlerce kişi bölgeyi terk etti

Geçen hafta BM en az 20 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini duyurmuştu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin çoğunun Hamuriye kasabası üzerinden bölgeden ayrıldığı belirtilmişti.

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2012'den bu yana muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'ya yaklaşık bir aydır yoğun saldırılar düzenleyen rejim birliklerinin başkent Şam yakınlarındaki bölgenin yüzde 80'inde kontrolü yeniden sağladığını bildirmişti.

DW,rtr,dpa/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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