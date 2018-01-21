Esad: Bu saldırı, Erdoğan rejiminin Suriye'ye karşı düşmanca politikalarının bir parçası!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği operasyona ilişkin olarak, "Bu saldırı, Erdoğan rejiminin Suriye'ye karşı düşmanca politikalarının bir parçası" açıklaması yaptı.

Suriye resmi haber ajansı, SANA, "Esad, Erdoğan rejiminin krizin ilk başından beri muhtelif adlandırmalarıyla terör örgütlere muhtelif tür destek temin etmeye dayalı bir tutum takındığına dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Esad hükümetiyle doğrudan görüşme ihtimalinin sorulması üzerine "Hem Rusya hem Suriye düzeyinde temaslar sürüyor. Çok yanlışlar yapıldı, çok zulüm yapıldı, çok insan öldü ancak rejim de işin parçası, yok sayamayız" dedi.

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Esad bugün İran’da Dış İlişkiler Stratejik Meclisi Başkanı Kemal Harrazi ve ona eşlik eden heyeti kabul etti.

SANA'da yer alan haber aynen şöyle:

Görüşmede el Esad Suriye ve Irak’ta terör ve destekçilerine karşı sağlanan zaferlerin yanı sıra İran’ın nükleer programında verdiği mücadelenin bölge devletleri ve halklarına karşı hazırlanan dış planları çökerttiğini belirtti. El Esad bu planlarda bölge devletleri ve halklarının parçalanması, egemenlik ve bağımsız kararlarının hegemonyaya alınmasının amaçlandığına dikkat çekti.

İran’ın özellikle terörle mücadelede olmak üzere Suriye’ye muhtelif yönlü desteğine işaret eden el Esad; bu desteğin teröre karşı zaferlerde önemli bir pay oynadığını kaydetti.

Türkiye’de Erdoğan rejiminin Halep kırsalının kuzeyi Afrin bölgesine bulunduğu düşmancı saldırı konusunda ise el Esad; bu saldırıyı Erdoğan rejiminin Suriye’de krizin başından beri Suriye ve halkına karşı düşmancı tutum ve politikalarının bir parçası olduğunun altını çizdi. El Esad Erdoğan rejiminin krizin ilk başından beri muhtelif adlandırmalarıyla terör örgütlere muhtelif tür destek temin etmeye dayalı bir tutum takındığına dikkat çekti.

Kendi tarafından Harrazi Suriye’de teröre karşı ardı ardına gelen zaferlerden dolayı el Esad ve Suriye halkını kutlarken, bu zaferlerin gerek siyasi gerekse siyasi alanda büyük ve şanlı bir zaferle taçlanacağına inandığını ifade etti.

Konuk heyet başkanı Harrazi bölge ve halklarını hedef alan dış planlara karşı Suriye ve İran arasında karşılıklı görüş alışverişi, koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesi önemini vurguladı.