Esad birlikleri Halep'i ablukaya aldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a

bağlı birliklerin, Halep

vilayetinde muhaliflerin elinde bulunan bölgeleri ablukaya aldığı

bildirildi.

Suriye ordusu ve Esad yanlısı milislerin, muhaliflerin Halep'e giden

son sevkiyat yoluna önemli ölçüde yaklaştığı ve Türkiye ile bağlantıyı

sağlayan Castello Yolunu ateşe tuttuğu bildiriliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet birlikleri ile

aralarında El Kaide bağlantılı Nusra'nın da bulunduğu muhalif gruplar

arasında şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildirdi. Muhalif grupların

Halep'e takviye gönderdiği belirtiliyor.

Suriye rejimi bayram nedeniyle çarşamba günü üç günlük ateşkes

ilan etmiş, Esad'a bağlı özel birlikler Rus hava kuvvetlerinin

desteğinde Halep'te taarruza geçmişti. Ateşkesin IŞİD ve Nusra'yı

kapsamadığı açıklanmıştı.