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Dünya
Deutsche Welle

Esad birlikleri Halep'i ablukaya aldı

Suriye’de Esad birlikleri muhaliflerin elindeki Halep’e giden son önemli sevkiyat yolunu da ele geçirdi.

08 Temmuz 2016 13:29

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a
bağlı birliklerin, Halep
vilayetinde muhaliflerin elinde bulunan bölgeleri ablukaya aldığı
bildirildi.

Suriye ordusu ve Esad yanlısı milislerin, muhaliflerin Halep'e giden
son sevkiyat yoluna önemli ölçüde yaklaştığı ve Türkiye ile bağlantıyı
sağlayan Castello Yolunu ateşe tuttuğu bildiriliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet birlikleri ile
aralarında El Kaide bağlantılı Nusra'nın da bulunduğu muhalif gruplar
arasında şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildirdi. Muhalif grupların
Halep'e takviye gönderdiği belirtiliyor.

Suriye rejimi bayram nedeniyle çarşamba günü üç günlük ateşkes
ilan etmiş, Esad'a bağlı özel birlikler Rus hava kuvvetlerinin
desteğinde Halep'te taarruza geçmişti. Ateşkesin IŞİD ve Nusra'yı
kapsamadığı açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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