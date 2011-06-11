-ESAD BAN'IN TELEFONLARINA ÇIKMIYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 10.06.2011 - Ülkesinde hükümet aleyhine düzenlenen protesto gösterilerine karşı tutumu nedeniyle uluslararası baskı altında bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un telefonlarına çıkmadığı belirtildi. BM sözcüsü Martin Nesirky, ''Genel Sekreter'in, Esad'ı aradığı, ancak 'devlet başkanının müsait olmadığının' söylendiği'' yönündeki haberi doğruladı. Sözcü, Ban'ın bütün hafta Esad'la konuşmaya çalıştığını ancak Suriye liderine ulaşamadığını kaydetti. Ban, daha önce yaptığı açıklamalarda Esad'a ''şiddetli baskıya ve Suriye güçlerinin insan hakları ihlallerine son verilmesi'' çağrılarında bulunmuştu.