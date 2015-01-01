Esad askerleri ziyaret etti



Beşar Esad, yılbaşı dolayısıyla çatışma bölgelerindeki hükümet birliklerine bir ziyaret düzenledi. Suriye Devlet Başkanlığı'nın çarşamba akşamı yayınladığı fotoğraflarda, Esad cephede askerlerle birlikte görüntüleniyor.

Görüntülerin, hükümet birlikleriyle isyancılar arasında yoğun çatışmaların sürdüğü Cobar'da çekildiği belirtiliyor. Fotoğraflar, devlet başkanlığı tarafından resmi olarak Twitter ve Facebook üzerinden paylaşıldı.

Yine devlet başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Esad askerelere, "Suriye'de hala sevinmek için bir neden varsa bunu da sizlerin terörizme karşı zafer kazanmanıza borçluyuz" dedi.

Esad'ın askerlere, Suriye halkının 2015 yılından beklentisinin hükümet birliklerinin zaferi olduğunu söylediği belirtiliyor. Suriye Devlet Başkanı'nın ziyareti sırasında askerlerle yemek yediği görüntüler de bulunuyor.

2011 yılından bu yana iç savaşın sürdüğü ülkede, Esad'ın görüntüleri oldukça nadir yayınlanıyor. Esad'ın uzun süredir cepheye gitmediği belirtiliyor. Cobar 2013 yılında isyancılar tarafından ele geçirildi. O tarihten bu yana hükümet birlikleri bölgeye saldırı düzenlemeye devam ediyor.