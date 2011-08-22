-Esad: Asıl çözüm siyasidir ŞAM (A.A) - 22.08.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yönetim olarak sadece güvenlik ve askeri çözümlerden yana olmadıklarını, asıl çözümün "siyasi çözüm" olduğunu söyledi. Beşar Esad, Suriye Devlet Televizyonu'nda katıldığı programda ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Esad, devlet televizyonuna verdiği demeçte, güvenlik güçleriyle karşı koymak zorunda oldukları durumların olduğunu, açıklanmayan birçok başarılar kazanıldığını ve ülkede güvenliğin şu an eskisinden daha iyi olduğunu ifade etti. Yönetim olarak sadece güvenlik ve askeri çözümlerden yana olmadıklarını, asıl çözümün "siyasi çözüm" olduğunu söyleyen Esad, emniyet birimleriyle güvenliği sağlamanın önemine değindi. Ülkenin bir geçiş sürecinde olduğunu, bu süreç içinde diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu dile getiren Beşar Esad, seçimlerin olacağını ve anayasanın yeniden gözden geçirileceğini kaydederek, başta 8. madde olmak üzere diğer maddelerle birlikte Anayasa'nın tamamının gözden geçirilmesinin normal olduğunu söyledi. Başkan Esad, Halk Meclisi seçimlerinin 2012 Şubat ayında olmasını beklediğinin de altını çizdi. Devlet Başkanı Esad, gerek sivil gerek askeri olsun herhangi bir vatandaşa karşı suç işleyenlerin suçunun kesin olarak kanıtlanması halinde cezasını çekeceğini de sözlerine ekledi. -"Askeri müdahale çok ağır sonuçlar doğurabilir"- "Sömürgeci ülkelerin reform adı altında asıl amaçları, onlara istedikleri her şeyi sunmak ve bütün haklardan vazgeçmektir ama hiçbir koşulda bunun hayalini bile kurmasınlar" diyen Esad, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'nin batılı ülkelerle ilişkisi egemenlik üzerine kurulu çatışma ilişkisidir, batı sürekli olarak Suriye dahil bazı ülkelerin egemenliğini yok etmeyi hedeflemektedir, ancak Suriye kesin bir şekilde egemenliğine ve bağımsızlığına tutunmaktadır." Esad, Suriye'ye karşı herhangi bir askeri müdahalenin çok ağır sonuçlar doğurabileceğini ileri sürerek, askeri müdahalenin söz konusu olmasının çok zor olduğunu sözlerine ekledi. Ülkede yaşanan süreçle ilgili ekonominin zarar görmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Esad, "Suriye kendi kendine yetme özelliğine sahiptir ve bölge ekonomisi açısından Suriye stratejik öneme sahiptir" ifadelerini kullandı. Ülkenin aç kalmasının imkansız olduğunu da belirten Esad, aynı zamanda Suriye'ye uygulanacak herhangi bir ambargonun bölgede birçok ülkeyi olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladı.