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Dünya

'Esad ailesiyle Tahran'a gitti' iddiası

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın, aile üyeleri ve çok sayıda hükümet yetkilisiyle Tahran’a gittiği öne sürüldü

28 Ağustos 2013 13:17

ABD ve müttefiklerinin askeri operasyon düzenlemeye hazırlandığı Suriye’nin Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın, ailesiyle birlikte İran’ın başkenti Tahran’a gittiği iddia edildi. Esad'ın, Tahran'da BM'nin öncülük edeceği barış konferansını değerlendireceği öne sürüldü. Mısır’ın El-Nahar televizyonu tarafından ortaya atılan iddiayı doğrulayan kesin bir bilgi henüz yok.

Mısır’ın El-Nahar televizyonu, Esad’ın dün akşam Tahran’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ancak bu bilgi güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

İran devlet televizyonu ise İran Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan bir yetkiliden aldığı bilgiye dayanarak, Esad’ın uçağının Tahran’daki Uluslararası İmam Humeyni Havaalanına indiğini belirtti. Esasd’ın yanında aile üyeleri ve devlet yetkilileri olduğu ifade edilse de, bu bilgi de başka kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

 

BM İran’dan talepte bulunmuştu

 

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Esad’ın Tahran’a gelmesinde Birleşmiş Milletler’in (BM) rolü olabileceği belirtildi.

BM, Cenevre’de Şam rejimiyle muhalifler arasında düzenlenmesi planlanan barış konferansına katılması konusunda Esad’ı ikna etmesi için Tahran’dan destek istemişti.

BM Politil İşler Müsteşarı Jeffrey Feltman, Suriye’deki iç savaşa politik çözüm bulabilmek adına Tahran’da ili gün geçirmiş ve Dışişleri Bakanı Muhammaed Cevad Zarif ve diğer yetkililerle görüşmüştü.

BM sözcüsü Farhan Haq, “Feltman, İran’ın konumu ve bölgedeki nüfuzunu belirterek, Suriye’deki tarafların müzakere masasına oturması adına önemli bir rol oyanayabileceklerini ifade etti” dedi.

Yedioth Ahronoth’un haberine göre, Feltman İranlı yetkililerle ‘Suriye’de giderek kötüleşen durumu değerlendirdi ve BM’nni kimyasal silahların kullanılmasını engellemek adına İran’la beraber hareket etmek istediğini  belirtti.”

 

Rusya’dan uyarı

 

Ria Novosti haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’li mevkidaşı John Kerry ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kerry’nin, ‘Esad rejiminin kimyasal silah kullanmadığı düşüncesini reddettiği’ ifade edildi.

Lavrov’un, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar el İbrahimi ile de görüştüğü belirtildi. Lavrov,  el İbrahimi’ye, ‘Suriye’ye yönelik askeri bir operasyonun bölgedeki düzensizliği daha da artıracağı’ uyarısında bulunduğu öğrenildi.

 

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