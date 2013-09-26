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Dünya

Esad: ABD, kimyasal silah teklifine rağmen Suriye'ye saldırabilir

Venezuela televizyonuna konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kimyasal saldırıdan muhaliflerin sorumlu olduğuna dair ellerinde kanıtların bulunduğunu söyledi

26 Eylül 2013 14:08

Çeviri: Varsan Çekiç

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Venezuela'nın devlet kanalı Telesur'la yaptığı söyleşide, elindeki kimyasal silahları uluslararası topluma vermeyi kabul etmesine rağmen, olası bir ABD askeri müdahaleyi göz önünde tuttuğunu söyledi 

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Esad söyleşide ayrıca muhaliflerin, Suriye'ye kimyasal silah getirdiklerine dair hükemete itirafta bulunduklarını belirterek, bütün kanıtların kimyasal saldırıdan muhaliflerin sorumlu olduğuna işaret ettiğini söyledi.      

Suriye hükümetinin gizli yerlerde saklanan kimyasal silahları ve laboratuvarları ortaya çıkardığını da belirten Esad, kanıtların Rusya'ya teslim edildiğini söyledi.

Televizyonla yaptığı 40 dakikalık söyleşide Esad, hükümetin kimyasal silahlarını güvence altına almak için Suriye'ye giriş yapan BM denetçilerini, "teröristler"in engellemeye çalışabileceklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu birçok ülkenin Suriyeli muhalifleri silahlandırdığına dair kanıtların olduğunu da belirten Esad, ancak muhaliflere kimyasal silah tedarik edildiğine dair hiçbir kanıtın bulunmadığını da söyledi.

ABD ve İran'ın rahatlayan ilişkileri hakkında gelen soru üzerine Esad, gelişmelerin olumlu olduğunu ancak bunun Tahran'ın, Washington'a güvendiği anlamına gelmediğini söyledi. Esad ayrıca ABD'nin, nükleer teknoloji konusunda İran'a yaptığı baskının da sona ermesi gerektiğini belirtti.

Esad konuşmasında ayrıca Obama hühümetini, gaz saldırısından Suriye hükümetinin sorumlu olduğuna dair kanıtların bulunduğunu iddia ettiği için ABD halkına yalan söylemekle suçladı.

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