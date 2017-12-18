Esad: ABD ile çalışan Kürt gruplar haindir

Suriye lideri Beşar Esad, ülkesinde "Kürtler" diye tanımlanan grupların aslında sadece "Kürtler" olmadığını belirterek, "Başta Amerikan komutası olmak üzere, yabancı bir ülke için çalışan herkes haindir" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin başkanlığındaki bir Rus heyetiyle Lazkiye'deki Hmeymim üssünde yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Esad, "Adları dikkate alınmaksızın Amerikalıların komutası altında faaliyet gösteren tüm gruplara ilişkin değerlendirmemiz budur" diye ekledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Suriye'deki tüm Kürtleri bir tutmanın doğru olmayacağını belirten Esad, tüm kesimlerin içinde "iyi veya kötü" ya da "yurtsever veya hain" bulunabileceğini ifade etti.

ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadele kapsamındaki başlıca müttefiki olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) belkemiğini Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü ve terör örgütü olarak tanımladığı YPG'nin, SDG çerçevesinde ABD'den silah yardımı alması Ankara-Washington ilişkilerinde de gerilime yol açmıştı. IŞİD'in son dönemde Suriye'nin büyük bölümünde yenilgiye uğratılması, ABD destekli SDG ile Rusya destekli rejim güçlerini karşı karşıya getirdi.

İlk kez bu kadar sert

Geçmişte de Suriyeli Kürtlerle ilgili eleştirilerde bulunan Esad'ın Hmeymim'deki son açıklaması, şimdiye kadar PYD ve silahlı kolu YPG hakkında yaptığı en sert eleştiri olarak değerlendiriliyor.

Kürtler, Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor ve ülkenin dörtte birini kapsayan bir alanda yarı özerk konumda olan bölgenin kontrolü PYD'nin elinde bulunuyor.

Suriye rejiminden bazı üst düzey yetkililer daha önce Kürtlerin belli düzeyde özerklik sahibi olabilmelerine imkân tanıyacak görüşmeler yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Ancak Esad'ın son çıkışı, PYD ve YPG ile gelecekte bu doğrultuda görüşmeler gerçekleştirilmesi ihtimalini azalttı.

DW/AFP,CÖ/BK

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